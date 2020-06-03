命运与共 同心共济（大使随笔）

日前，习近平主席同葡萄牙总统德索萨通电话。这是两国元首实现互访之后的又一次深入交流，充分体现了两国真诚友好的情谊和中葡全面战略伙伴关系的高水平，为中葡进一步加强抗疫合作、推动两国关系行稳致远指明了方向。

人类文明史是人类不断抗击和战胜各种灾难的历史。各国唯有本着命运与共的情怀团结协作，才能破解各种世纪性难题和挑战，朝着构建人类命运共同体目标向前迈进。在共同抗击新冠肺炎疫情的过程中，中葡相互理解、相互支持、相互帮助，体现出同心共济的情怀。

在中国抗击疫情的关键时期，葡萄牙从政府到民间纷纷向中方和中国人民表示慰问和支持。德索萨总统向习近平主席致慰问信，祝愿中方早日赢得坚决抗击疫情战役的胜利。葡方高度评价中方采取及时有力的防控举措所取得的成效，高度赞赏中方同各方加强合作，为国际社会抗击疫情作出重要贡献。葡萄牙首都里斯本市政府超越党派分歧一致通过“与中国侨民在一起”倡议，呼吁反对任何针对特定国家和人群的歧视性言行。葡萄牙足球超级联赛本菲卡队在同布拉加队的比赛现场打出“中国加油，我们与你同在！”的巨幅中文横幅，表达两国人民团结合作、共同抗疫情的心声。还有数不清的葡萄牙各界人士通过捐赠防疫物资、打电话、发邮件、网上留言等方式，为武汉加油，为中国加油。

当前，葡萄牙新冠肺炎确诊病例持续增加，中方对葡方面临的困难和挑战感同身受，在向葡方表达慰问的同时，从各个方面为葡方抗击疫情提供力所能及的支持和协助。中方同葡方保持密切沟通，加强政策协调，建立经常性疫情信息通报机制。中方同葡方开展防疫和诊疗经验交流分享，邀请葡方参加同欧洲有关国家共同举行的疫情防控专家视频会议，向葡方提供中方疫情防控手册和知识库数据。中方包括有关省市、在葡中资企业、旅葡侨胞积极行动，向葡方捐赠防疫物资并为葡方在中国采购防疫物资提供各方面协助与便利。葡萄牙朋友动情地说，中方无私分享抗击疫情的成功经验为葡方早日战胜疫情带来希望，中方团结国际社会共同抗击疫情充分展现了大国风范，“患难见真情”是当前葡中关系的生动写照。

疫情没有国界，病毒是人类共同的敌人。在共同抗击疫情的过程中，中葡全面战略伙伴关系得到了进一步深化，中葡两国人民之间的信任和友谊得到了进一步巩固和升华。当前，中葡关系正处于历史最好时期。中葡双方将认真落实两国元首达成的重要共识，在加强疫情防控合作的同时，继续推进两国在“一带一路”框架内各领域务实合作，探索公共卫生等领域三方合作，推动中葡全面战略伙伴关系得到更大发展，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

（作者为中国驻葡萄牙大使）

《 人民日报 》（ 2020年06月03日 03 版）

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