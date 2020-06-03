良好生态环境是全面建成小康社会的重要体现。近年来，中国污染防治攻坚战取得关键进展，主要污染物排放量继续下降，生态环境总体改善。中国在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作中，将坚定不移贯彻绿色发展理念，走生态优先、绿色发展之路。接受本报记者采访的国际人士认为，中国生态文明建设成绩显著，同时积极参与全球生态治理，为全球可持续发展贡献了中国智慧和中国方案。

“深刻认识到环境和经济发展之间的辩证关系，绿水青山就是金山银山”

实践证明，生态本身就是经济，保护生态就是发展生产力。只要坚持生态优先、绿色发展，锲而不舍，久久为功，就一定能把绿水青山变成金山银山。

过去40多年来，日本湖泊污染治理专家稻森悠平几乎每年都要访问中国多次，为中国湖泊治理出谋划策。他认为，绿水青山就是金山银山的理念，对中国生态文明建设起到重要指导作用。“这些理念根植于中国传统文化，又立足中国国情，对国家生态环境保护具有重要意义。中国不断加大生态保护力度，生态环境持续改善，朝着人与自然和谐共生的方向发展。”

“我对中国发展绿色经济非常关注。这几年我前往贵州、四川、浙江等地采访，发现绿水青山就是金山银山的理念深入人心。”比利时财经杂志《走进比利时》总编辑弗朗索瓦·曼森说：“中国一些农村地区通过生态文明建设改善了生活环境，蹚出一条脱贫致富的新路子。去年，我到浙江松阳县采访，那里山青水绿，茶园飘香。由于当地生态环境好，茶叶品质高，茶产业成为当地经济的主要支柱。”

柬埔寨新快新闻网记者唐·占勒提拉多次赴华采访，眼见中国城市里的绿色日益增多。“我看到很多地方的生态环境越来越好。中国不断完善环保法律制度，民众的环保意识日益增强。中国政府和人民都深刻认识到环境和经济发展之间的辩证关系，绿水青山就是金山银山。”

俄罗斯科学院远东研究所首席研究员弗拉基米尔·彼得罗夫斯基经常往来于俄中之间参加交流活动，对中国近年来特别是十八大以来生态环境的可喜变化深有感触。他认为，中国政府积极落实环保政策，在推动经济社会发展的同时，让生产生活环境更加良性循环，这符合坚持人与自然和谐共生的自然观。

“制定长期规划和发展战略，并严抓落实，值得其他国家学习借鉴”

生态治理必须遵循规律，科学规划，因地制宜，统筹兼顾，打造多元共生的生态系统。从探索城市绿色发展到推进美丽乡村建设，从退耕还林到荒漠变森林，中国走出一条绿色发展之路。

日本地球环境战略研究机构北京事务所所长小柳秀明用专业数据说明北京空气质量大幅改善。他注意到，近年来中国高度重视生态文明建设，不断完善各项法律制度并严格执行，建立健全促进生态文明建设的考评机制，生态环境考核指标在政绩考核体系中的权重有所增加。“中国生态文明建设经验值得很多国家学习和参考。”

“中国在保护生态方面制定长期规划和发展战略，并严抓落实，值得其他国家学习借鉴。”中国清华大学与巴西里约联邦大学共建的中巴气候变化与能源技术创新研究中心巴方负责人苏珊娜·卡恩认为，中国大力投资清洁能源等技术研究，为相关领域的科学进步作出贡献。“中巴中心的建立促进了两国在气候变化和清洁能源领域的技术合作，其中生物柴油是我们合作研究的课题之一。中国专家研发的酶法制备生物柴油技术，具有良好的经济效益和生态环境效益。”

蒙古国科学院国际关系研究所中国室主任旭日夫和该所博士贺西格图雅去年曾赴中国多地考察。“鉴于地理位置相近、气候条件相似，塞罕坝从荒漠变森林的经验对蒙古国很有借鉴意义。”旭日夫感受到，中国将发展经济和保护自然协同推进，积累了成功经验。贺西格图雅表示，中国很多农村实施净化、绿化、亮化、美化工程，效果显著。“比如浙江省‘千村示范，万村整治’工程不仅在中国，在世界上也属于范例。发展中国家可以从中有所借鉴。”

在泰国正大管理学院院长助理洪风看来，中国加速推进生态文明建设，不但有利于自身经济发展，也让周边国家从中受益。“中国和中南半岛国家山水相连，中国加强水资源保护等工作，也促进了东南亚国家的生态环保。”

“保护全球生态环境，需要各国齐心协力，拿出更多实际行动”

人类只有一个地球。建设全球生态文明，需要各国齐心协力，共同促进绿色、低碳、可持续发展。

弗朗索瓦·曼森注意到，“在中国全国两会期间，习近平主席强调要保持加强生态文明建设的战略定力，牢固树立生态优先、绿色发展的导向。我们希望中国继续为世界经济可持续发展发挥积极作用。”

“各国应携手合作，人类才能实现真正的可持续发展。”唐·占勒提拉表示，去年的北京世园会成为中国促进绿色产业国际交流与合作的重要平台，也让其他国家从中国生态文明建设成就中受到启发。中国绿色发展为全球生态治理作出重要贡献，彰显了中国推动构建人类命运共同体的责任担当。

德国能源观察集团主席汉斯—约瑟夫·费尔访华时，中国在戈壁周边植树造林、退耕还林还草给他留下深刻印象，“这些举措将带来巨大的生态优势，通过碳汇为环境保护作出重要贡献。”费尔认为，中国不断推动太阳能、风能和电动汽车等清洁能源应用，使零排放技术的价格更低廉，有助于在全球范围内更多推广。

墨西哥国立自治大学海洋与湖沼科学研究所研究员赫尔南德斯·贝塞里尔强调：“保护全球生态环境，需要各国齐心协力，拿出更多实际行动。尤其在当下全球面临疫情挑战，各国都应在促进人类健康和福祉的共同目标下，加强团结合作。”

“中国带头落实温室气体减排承诺、坚定支持气候变化《巴黎协定》。在推进共建绿色‘一带一路’方面，中国技术、中国方案造福沿线国家和地区人民。”埃及国家科研中心环境研究所研究员叶哈雅表示，中国推进绿色发展的成功探索，为全球生态环境治理作出重大贡献。

（本报北京、东京、布鲁塞尔、曼谷、莫斯科、里约热内卢、乌兰巴托、柏林、墨西哥城、开罗6月2日电 记者王莉、刘军国、任彦、赵益普、张晓东、朱东君、霍文、花放、刘旭霞、黄培昭）

《 人民日报 》（ 2020年06月03日 03 版）

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