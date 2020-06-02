人民网>>国际

外交部:美方限制中国留学人员赴美签证是开历史倒车

2020年06月02日19:28  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京6月2日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持2日例行记者会。记者会实录如下：

中国日报记者：昨天，中方发布了决定向圣多美和普林西比派遣抗疫医疗专家组的消息，上周末中方宣布向苏丹派遣医疗专家组。请问目前共有多少个中方医疗专家组正在非洲开展抗疫援助？中方是否还计划向更多非洲国家派遣医疗专家组？中方提出将帮助非洲加快推进非洲疾控中心建设，你能否简要介绍一下目前工作进展或相关考虑？

赵立坚：中国与非洲是患难与共的好兄弟、好伙伴。为支持非洲国家抗击新冠肺炎疫情，应有关国家邀请，中方已向非洲11个国家派出148人次的抗疫医疗专家组。中方医疗专家组与非洲国家有关部门和医务人员深入交流，分享抗疫经验，对话社区民众，考察定点医院和实验室，指导中国援地区国家医疗队在当地开展抗疫工作，受到有关国家高度赞誉和广泛好评。

非洲疾控中心项目是2018年中非合作论坛北京峰会的重要成果，也是中国助力非洲增强公共卫生防控体系和能力建设的重大举措。中方高度重视该项目，目前正同非方积极推进前期准备工作，争取项目早日开工建设，为增进非洲人民福祉发挥更大作用。

下阶段，中方将根据非洲疫情形势发展和有关国家意愿，继续在力所能及范围内，与非洲兄弟加强医疗卫生领域合作，携手抗击疫情。

　深圳卫视记者：美国务卿蓬佩奥6月1日发表声明称，特朗普政府重视包括中国在内国际学生和研究人员的重要贡献，但不会容忍中国从美学术和研究机构非法获取美技术和知识产权，并用于本国军事目的。中方对此有何评论？

赵立坚：和其他问题一样，蓬佩奥惯于编造谎言为自己的错误行为找借口。中国留学人员聪明勤奋，一向是中美科技教育交流和两国人民友谊的重要桥梁。美方泛化国家安全概念，以莫须有的罪名出台措施限制中国留学人员赴美签证，严重侵犯中国留学人员正当权益，完全违背中美两国人民包括青年一代开展友好交流的共同愿望，这是开历史倒车，只会损人害己。

澳门月刊记者：据报道，美国总统特朗普上周六表示，原定于6月底举行的七国集团领导人峰会将推迟至9月或更晚举行，并希望邀请俄罗斯、澳大利亚、韩国、印度四国领导人参会。美方称，会议将讨论中国问题。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关情况。中方一贯认为，无论是什么国际组织或国际会议，都应该有利于增进各国互信，有利于维护多边主义，有利于促进世界和平与发展。我们相信，这也是世界绝大多数国家的愿望。针对中国搞“小圈子”不得人心，也不符合有关国家利益。

拉通社记者：昨天，古巴再次反对美国将其列入“反恐行动不合作国家”名单。古巴认为这份由美单方面制定的名单任意武断，其目的是向拒绝屈服于美政府意志的国家施压。你对此有何评论？

赵立坚：我们注意到，6月1日，古巴外交部发表声明，谴责美国政府5月13日宣布将古巴列入“反恐行动不合作国家”名单。恐怖主义是人类的公敌，中方一贯主张国际社会应携手打击恐怖主义，但反对美国以反恐为名对古巴进行政治打压和经济制裁。

美国和古巴作为隔海相望的邻邦，应与邻为善，在平等和相互尊重的基础上继续发展正常的国家关系，这符合两国和两国人民的利益，也有利于维护拉美地区的和平与稳定。

路透社记者：针对香港国家安全立法一事，美国国务卿蓬佩奥称美正考虑欢迎港人来美。你对此有何评论？

赵立坚：中方近来已多次表明在香港问题上的原则立场。香港事务纯属中国内政，不容任何外国干涉。我们希望美国多做有利于香港稳定繁荣和中美关系发展的事。

　日本NHK电视台记者：中美已达成第一阶段经贸协议。但据报道，中国政府已下令国有企业暂停从美购买猪肉、大豆。中方对此有何评论？

赵立坚：我不了解你所说的情况。中方在中美经贸问题上的立场是一贯的、明确的。

澳门月刊记者：据报道，美国政府正计划以“暗盘”形式秘密出售驻港总领馆馆员公寓，条件是出售后维持现状或由美方租回。中方能否介绍相关情况？

赵立坚：我不了解你提到的情况。这个问题你最好去问美方。 

(责编：刘叶婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved