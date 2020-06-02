外交部:美方限制中国留学人员赴美签证是开历史倒车

人民网北京6月2日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持2日例行记者会。记者会实录如下：

中国日报记者：昨天，中方发布了决定向圣多美和普林西比派遣抗疫医疗专家组的消息，上周末中方宣布向苏丹派遣医疗专家组。请问目前共有多少个中方医疗专家组正在非洲开展抗疫援助？中方是否还计划向更多非洲国家派遣医疗专家组？中方提出将帮助非洲加快推进非洲疾控中心建设，你能否简要介绍一下目前工作进展或相关考虑？

赵立坚：中国与非洲是患难与共的好兄弟、好伙伴。为支持非洲国家抗击新冠肺炎疫情，应有关国家邀请，中方已向非洲11个国家派出148人次的抗疫医疗专家组。中方医疗专家组与非洲国家有关部门和医务人员深入交流，分享抗疫经验，对话社区民众，考察定点医院和实验室，指导中国援地区国家医疗队在当地开展抗疫工作，受到有关国家高度赞誉和广泛好评。

非洲疾控中心项目是2018年中非合作论坛北京峰会的重要成果，也是中国助力非洲增强公共卫生防控体系和能力建设的重大举措。中方高度重视该项目，目前正同非方积极推进前期准备工作，争取项目早日开工建设，为增进非洲人民福祉发挥更大作用。

下阶段，中方将根据非洲疫情形势发展和有关国家意愿，继续在力所能及范围内，与非洲兄弟加强医疗卫生领域合作，携手抗击疫情。

深圳卫视记者：美国务卿蓬佩奥6月1日发表声明称，特朗普政府重视包括中国在内国际学生和研究人员的重要贡献，但不会容忍中国从美学术和研究机构非法获取美技术和知识产权，并用于本国军事目的。中方对此有何评论？

赵立坚：和其他问题一样，蓬佩奥惯于编造谎言为自己的错误行为找借口。中国留学人员聪明勤奋，一向是中美科技教育交流和两国人民友谊的重要桥梁。美方泛化国家安全概念，以莫须有的罪名出台措施限制中国留学人员赴美签证，严重侵犯中国留学人员正当权益，完全违背中美两国人民包括青年一代开展友好交流的共同愿望，这是开历史倒车，只会损人害己。

澳门月刊记者：据报道，美国总统特朗普上周六表示，原定于6月底举行的七国集团领导人峰会将推迟至9月或更晚举行，并希望邀请俄罗斯、澳大利亚、韩国、印度四国领导人参会。美方称，会议将讨论中国问题。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关情况。中方一贯认为，无论是什么国际组织或国际会议，都应该有利于增进各国互信，有利于维护多边主义，有利于促进世界和平与发展。我们相信，这也是世界绝大多数国家的愿望。针对中国搞“小圈子”不得人心，也不符合有关国家利益。

拉通社记者：昨天，古巴再次反对美国将其列入“反恐行动不合作国家”名单。古巴认为这份由美单方面制定的名单任意武断，其目的是向拒绝屈服于美政府意志的国家施压。你对此有何评论？

赵立坚：我们注意到，6月1日，古巴外交部发表声明，谴责美国政府5月13日宣布将古巴列入“反恐行动不合作国家”名单。恐怖主义是人类的公敌，中方一贯主张国际社会应携手打击恐怖主义，但反对美国以反恐为名对古巴进行政治打压和经济制裁。

美国和古巴作为隔海相望的邻邦，应与邻为善，在平等和相互尊重的基础上继续发展正常的国家关系，这符合两国和两国人民的利益，也有利于维护拉美地区的和平与稳定。

路透社记者：针对香港国家安全立法一事，美国国务卿蓬佩奥称美正考虑欢迎港人来美。你对此有何评论？

赵立坚：中方近来已多次表明在香港问题上的原则立场。香港事务纯属中国内政，不容任何外国干涉。我们希望美国多做有利于香港稳定繁荣和中美关系发展的事。

日本NHK电视台记者：中美已达成第一阶段经贸协议。但据报道，中国政府已下令国有企业暂停从美购买猪肉、大豆。中方对此有何评论？

赵立坚：我不了解你所说的情况。中方在中美经贸问题上的立场是一贯的、明确的。

澳门月刊记者：据报道，美国政府正计划以“暗盘”形式秘密出售驻港总领馆馆员公寓，条件是出售后维持现状或由美方租回。中方能否介绍相关情况？

赵立坚：我不了解你提到的情况。这个问题你最好去问美方。

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