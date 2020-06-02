博鳌亚洲论坛发布《疫情与变化的世界》专题研究报告

人民网北京6月2日电（记者 王慧）2日，博鳌亚洲论坛发布了《疫情与变化的世界》专题研究报告。报告认为，新冠肺炎疫情是冷战结束以来最严重的突发性全球危机，也是首个真正的“全球化疫情”。当前世界不同地区正处于不同的疫情应对阶段。亚洲国家是疫情综合考验中的“优等生”，中国表现最突出。中日韩三国在疫情期间互相鼓励和支援，为世界其他地区树立了团结合作应对挑战的榜样。

据介绍，该报告是论坛围绕新冠肺炎疫情这一全球重大突发事件进行的专题研究成果，浓缩了几个月来论坛一系列线上研讨会当中世界政商学界人士的讨论内容。在综合各方观点的基础上，报告对疫情的基本情况和各国应对情况作了一个简要的回顾，就疫情将如何改变世界提出了十点观察与思考。

报告指出，疫情对世界经济、安全和全球发展态势产生了重大影响，将加速国际秩序和人类社会面貌的演变。全球化这一历史大势不会因疫情而终结，但其结构和内涵可能出现新的变化。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东强调，疫情以无比清晰的方式警醒世界，人类生活在一个“地球村”，不管承认不承认，人类事实上已经成为命运共同体。没有哪个国家能够在全球性挑战面前独善其身。博鳌亚洲论坛始终认为，只有坚持多边主义，加强国际合作，才能更好地应对全球性挑战。

报告是在博鳌亚洲论坛举办的全球健康论坛第二届大会筹备工作视频专家会议上发布的。博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会主席陈冯富珍主持会议，论坛理事长潘基文致辞。多国公共卫生及相关领域专家、国际组织、驻华使领馆、东道国政府有关部门、东道地山东省和青岛市政府、卫生领域专家学者等200余人与会。全球健康论坛第二届大会将于10月在中国山东青岛举办。

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