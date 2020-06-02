国际观察：“英雄”VS“暴徒”？美国驰名双标！

席卷美国已经一周的反种族歧视抗议， 表达了“黑人命也是命”的血泪诉求，也见证了一出“大型双标现场”。

美国示威中部分打砸抢烧、暴力冲击的场景，与去年发生在香港街头的情形类似。但这次，美国政客不再美其名曰“美丽的风景线”，而是怒不可遏地叫嚣“一抢掠，就开枪”。他们赞誉香港的黑暴分子为“英雄”，却将自己国内抗议民众称为“暴徒”。对于香港警察的克制执法，美方横加指责；对国内抗议者，美国民警卫队开枪杀人，总统在记者会前用催泪瓦斯开道，还在记者会上威胁“出动千万军队”。

是什么让一种抗议成为“好的”？另一种成为“坏的”？由谁来决定“好坏”？以什么标准区分“英雄”和“暴徒”？是美国政客的“世界驰名双标”吗？

香港和美国发生的事件性质完全不同。香港“修例风波”所代表的分裂国家行为，没有一个国家能够容忍。美国就有《煽动叛乱法》《国家安全法》等超过20部国安法，对于散播武力推翻政府言行的，可判处重刑。

反观美国，“我无法呼吸”的痛苦呻吟就发生在“明尼阿波利斯市警察局”的警车前，警察不顾非洲裔男子弗洛伊德的请求，光天化日下足足用膝盖顶颈7分钟致其死亡。这一令人不忍直视的场景所呈现的，才是真实的“民主和人权危机”。

如果按照美国的“标准”，此时，中国是否应该出台一条涉及美国黑人的人权法案？美国是否应当受到经济、政治制裁？是否应开列实体清单？是否需要召见美国驻华大使探讨美国的人权问题？是否要向联合国申请国际谴责？

美国政客一边谴责别国平息骚乱的行动，一边厚颜无耻地标榜自己是民主和人权的灯塔。“世界驰名双标”的背后，暴露出的是虚伪的嘴脸、肮脏的政治目的。

从美国对香港国安立法的疯狂干预就可见一斑。国安法只是一道安全门，保护的是门内的安全和自由，打击的是分裂颠覆行为和外国干预。中国自家装安全门，外人为何如此癫狂和恐惧？除非他们就是妄图干预的势力。

事实是，乱港分子本来就有美国的支持。美国中情局的“白手套”美国国家民主基金会（NED）、美国国际民主研究院（NDI）等组织长期资助香港本地政团、民调机构或所谓人权组织，已经是公开的秘密。NED还通过“祸港四人帮”之首黎智英大笔向反对派组织和人物派钱，金额超过4000万港元。

正如全国政协副主席、香港特区前行政长官梁振英所言，对比此次美国骚乱的特征，更加证明了香港暴乱是有推手的。“美国示威者没有头盔、没有防毒面具、没有现场的现金交收、没有大批的业余‘记者’、没有雨伞队、没有医疗队、没有‘612基金’。你如果以前相信香港过去一年的暴乱没有黑手、没有大台、没有金主，今天你还相信吗？”

所有的生命都值得尊重，所有的暴力都令人悲痛。如果美国政客不放弃自己的虚伪和双标，仍然耍弄政治游戏，而不是在乎美国人的生死，他们终将被自己的国人抛弃。

中国贯彻“一国两制”决心坚定不移，美国耍弄“一国双标”已经反噬自身！

(责编：徐祥丽、杨牧)