韩国首都圈疫情反弹 逾五百所学校推迟复课

人民网首尔6月2日电（李美玉 裴埈基） 2月下旬，韩国爆发大规模集体感染事件，新冠肺炎确诊患者数激增，全国累计确诊人数曾一度位居世界第二位。

韩国防疫部门果断采取各项防控措施，遵循早发现、早隔离的原则，对密切接触者、特定群体以及疫情集中地区居民进行广泛检测，疫情蔓延形势迅速得以控制，正常社会生活逐步恢复。

图片说明：首尔市某中学学生正在排长队返校。裴埈基摄

韩国进入“生活防疫阶段” 各级学校依次复课

自5月以来，韩国境内疫情趋稳。5月6日，韩国进入日常生活和防疫工作并行的“生活防疫阶段”。高三学生5月20日率先返校上课，高二、初三、小学一二年级、幼儿园5月27日依次复课。考虑到高考临近，以及双职工家庭子女独自居家困难等难题，韩国教育部决定让高三和低年级学生优先返校复课。学生在校期间必须佩戴口罩，并接受发热检测。学校同时要求，课桌摆放间隔一定距离，教室需定期通风，学生尽量减少集体活动。

图片说明：韩国各级学校依次复课。裴埈基摄

韩国教育部规定，小学生每周返校一次以上即可。根据各教育厅下达的指示，大部分韩国小学采取复课一日，其余四日线上教学的措施。

此外，韩国还采用了“隔周·隔日制”“上·下午分散制”等复课方式。学校可根据实际情况采取灵活措施，分时段错峰上课，以降低学生密度。韩国教育部认为，通过采取调节返校学生人数等多种分散管理方式，可在一定程度上降低学生感染新冠肺炎的风险。

首都圈疫情反弹 政府多措并举防风险

然而，韩国疫情近日出现反弹。在韩国劳动节及儿童节小长假期间，5月2日，一名29岁韩国男性先后前往首尔梨泰院多家夜店，导致聚集性感染。与此同时，5月25日，韩国某电商物流仓库的一名工作人员确诊感染新冠，引发物流仓库集体感染事件，截至目前，相关确诊人数达112人，引起全社会广泛关注。

图片说明：练歌房等娱乐场所暂停营业。裴埈基摄

随着夜店和练歌房相关确诊病例不断增多，韩国政府宣布，暂停开放首都圈（首尔市、仁川市、京畿道）博物馆、美术馆等公共设施至6月14日，同时建议首都圈网吧、练歌房、补习班等也暂停营业两周。

图片说明：乘客在首尔市乘坐公共交通工具时，必须佩戴口罩。裴埈基摄

韩国政府规定，乘客搭乘地铁、公交车、飞机等公共交通工具时，必须佩戴口罩。乘务员可对乘客进行直接检查，司机有权拒载未佩戴口罩的乘客。

首都圈教会现集体感染 逾五百所学校推迟复课

韩国中央防疫对策本部6月2日通报，截至当地时间2日零时，韩国较1日零时新增新冠肺炎确诊病例38例，其中，36例为社区传染，均发生在首都圈，累计确诊11541例。

受此影响，韩国教育部紧急宣布，534所中小学暂停、推迟复课时间，其中，99%为位于首都圈的学校。根据原计划，高一、初二和小学三四年级学生将于6月3日返校。

韩国中央应急处置本部发言人孙映莱在当天举行的例行记者会上介绍，与首都圈教会感染有关的病例持续增加，一些确诊患者症状并不明显，很难在感染初期被发现。

孙映莱强调，疫情以首都圈宗教设施为中心迅速蔓延，不排除发生大规模集体感染的可能性。孙映莱同时表示，防疫不是优选项，而是必选项，呼吁民众在日常生活中遵守防疫守则。

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