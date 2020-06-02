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蒙古国选举总委员会向2020年议会选举候选人颁发证书 

2020年06月02日17:21  来源：人民网-国际频道
 
6月2日，蒙古国选举总委员会向2020年议会选举候选人颁发证书。（图片来源：蒙古国选举总委员会网站）
6月2日，蒙古国选举总委员会向2020年议会选举候选人颁发证书。（图片来源：蒙古国选举总委员会网站）

人民网乌兰巴托6月2日电（记者 霍文）据蒙古国选举总委员会2日发布消息，根据蒙古国选举法相关规定，选举总委员会决定，13个政党、4个政党联盟和121名独立候选人获得参加2020年蒙古国国家大呼拉尔（议会）选举的资格。当天，选举总委员会向获得资格的候选人颁发证书。获得证书的候选人可正式开始竞选宣传活动。

据介绍，共有606名候选人获得参加即将举行的蒙古国国家大呼拉尔选举，其中包括蒙古人民党76名，蒙古民主党76名，蒙古绿党15名，“你和我们的联盟” （蒙古人民革命党、蒙古公民意志绿党、蒙古传统统一党）74名，“新联盟”（正义公民统一联盟党、共和党、真理与正确党、民族民主党）72名，“正确人选民”联盟53名等。候选人中男性455名，占75.08%，女性151人，占24.92%。

蒙古国国家大呼拉尔选举每4年举行一次，设有76个议席。根据蒙古国相关法律，本届国家大呼拉尔选举将于2020年6月24日举行全民投票。此前共有15个政党、4个政党联盟以及200多名独立候选人向蒙古国选举总委员会提交参选申请，经审计、反贪等部门严格审核，部分申请参选人员未能获得候选人资格。

(责编：张信凤、刘洁妍)
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