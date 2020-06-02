让青春在实现中国梦的征程上焕发光彩

青年一代出生于千年之交。中国20到35岁的青年共有3亿。他们出生在改革开放成就举世瞩目， 经济社会快速发展，民生福祉备受重视的国家。他们的父辈为赢得扶贫攻坚战的胜利贡献了智慧和力量，中国成为世界经济的火车头，全面建成了小康社会。他们的父辈也曾青春年少，朝气蓬勃，如今，他们是改革开放的中坚力量。

中国青年肩负着建设和谐社会，实现中国梦的历史使命。当前，各种全球性危机相互交织，错综复杂，难以预测，实现中国梦的任务异常艰巨。然而，中国青年已经成为改革的先锋队，他们比前几代人更加锐意进取，更加富有智慧。

中国高度关心重视青年工作，不断改善青年受教育的内部外部环境，为青年提供社交网络等沟通平台和资源，为青年稳定高效就业广开门路，不断激发青年的创造力。青年不仅是几代国人积累的财富的消费者，更是负责任的建设者，致力于解决各种长期问题。多年的观察研究显示，中国青年富有创造精神，热爱劳动，思维活跃，对周边环境的变化非常敏锐，愿意参与国家重大问题攻关。中国青年锐意进取，努力钻研先进技术，为祖国繁荣发展贡献才智。

学而不厌

现代教育不仅承担着传授知识的职能，而且要培养受教育者的批判性思维，透过现象看本质的能力，持续提升专业素养的毅力。中国有2688所高等院校，其中专科院校1423所，4千多万名在校大学生刻苦学习专业知识，做到了孔子倡导的“学而不厌”。中国青年积极投身教育事业，师范专业在校生的比例占高校学生总数的10.5%，自然科学专业的师范生占46.7%，本科毕业后，考研究生深造和走上教育岗位的学生各占一半。工科大学越来越受欢迎，在校生人数占全国高校学生的三分之一。经济、农业、医科、法学专业的学生比例分别为9,8% 、3,8%、6,7% 和 1,3%。在校生中女生占52.5%，少数民族学生共270万人，充分贯彻教育公平原则。

高等教育投入连年增长。投资教育就是投资未来，是可持续发展和实现长远发展目标的前提。中国高等教育资助资金连续13年递增。2019年，普通高校学生资助资金总额达到1316.89亿元，其中，中央财政资金占2019年资助资金总额的38.90%，地方财政资金占资助资金总额的29.28%。从2019年起，高职院校国家奖学金名额增加到6万名，奖励标准为每生每年8000元；高职学生国家励志奖学金覆盖面提高10%，即由3%提高到3.3%，奖励标准为每生每年5000元；高职学生国家助学金平均补助标准从每生每年3000元提高到3300元。

最优秀的高中毕业生可以升入C9联盟高校就读。C9指北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学9所高校，类似于美国常春藤联盟、英国罗素大学集团。这些高校是锻造中国高科技人才的“熔炉”，每年输送大批优秀毕业生。例如，清华大学位列世界工科大学排行榜前十，在校生5万多人，包括来自130多个国家的4千多名国际学生。

中国高等教育的吸引力和竞争力逐年提升。统计数据显示，2018-2019学年，共计49.2万多名外国留学生在全国31个省区的1004所高等院校就读。以国别计，韩国留学生数量最多，达5.06万人；第二名是泰国，在华留学生为28608人；巴基斯坦留学生数量排第三，为28023人 （以上数据均不包括港澳台地区）。其中，享受中国政府奖学金的比例为12.8%，共计63041人，其余都是自费留学生。

报效祖国

改革开放为中国学生出国留学提供了更大机遇。从1978年到2018年底，各类出国留学人员累计达585.71万人。其432.32万人已完成学业；365.14[A1] 万人在完成学业后选择回国发展。外语热在中国持续升温。据专家统计，目前，中国有4亿人学英语，超过英国和美国的人口总和。2018年中国托福的考试人次已经达到30万，高居世界第一。

学好外语是留学的基本技能。2018年度中国出国留学人员总数已达到66.21万人。其中，自费留学生90%，59.63万人；其余6.58万人为国家公派人员和单位公派人员。中国学生的留学目的国大多为与中国经贸关系密切的国家。澳大利亚38.8%的国际学生来自中国，共计15.26万人。根据英国高等教育学生统计机构（Higher Education Student Statistics Agency）发布的最新报告，2018-2019学年，有超过12万名中国学生到英国留学，占非欧盟的外国留学生人数的三分之一。到日本留学的中国学生约有11.5万。近年来，赴俄罗斯留学的中国学生人数也有所增长，2018年约3万人赴俄留学。

美国依然是最受中国学生青睐的留学国家。仅2018-2019学年，中国在美留学生总数就达37万，占美国国际学生总数的三分之一。2019年，最受中国大陆学生欢迎的专业仍然是商科，选商科的人数比例为20.7%，工程类为19.0%，数学与计算机科学的为17.2%。麻省理工学院3976名国际学生中1023人来自中国，占总数的四分之一。仅2018年，中国赴美求学的留学生就为美国财政贡献了149亿余美元的收入。

但是，新冠肺炎疫情当下，美国的反华言论甚嚣尘上，或将对中国和其他国家学生赴美留学产生影响。北京留学服务行业协会进行的问卷调查显示，约86%的中国留学生想回国，30%的受访者表示受到了不同程度的歧视。与此同时，英语国家大学也对中国留学生不返校复课可能造成的经济损失做了初步统计。澳大利亚有20万名中国留学生，预计损失40亿美元。孔子曰：“人无远虑必有近忧”。必须要考虑可能出现的各种场景。疫情已让近40%-60%的学生在院校申请、签证及出入境方面受阻。北京留学服务行业协会66%的会员机构给出了2020年留学人数下降的预测。在学生是否会因为疫情而改变留学计划或留学目的国的问题上，受访机构认为，留学是个长期的规划，总体趋势不会改变。

学以致用

中国的高校毕业生如何找到对口的工作，让所学知识发挥作用呢？麦可思研究院的报告显示，2018届大学毕业生就业率为91.0%，部分学生考研深造，1.8%的毕业生选择创业。2018届大学毕业生的月收入为5135元，工科大学毕业生的起薪高于平均水平，为5485元。2018届本科毕业生就业率排前三位的专业是软件工程（96.8%）、能源与动力工程（96.8%）、工程管理（95.8%）。从学科门类来看，2018届本科毕业生就业率最高的学科门类是工学（93.1%），其次是管理学（92.7%），法学专业的就业率最低（85.1%）。

绿牌专业就业率保持良好。所谓绿牌专业，指就业率、薪资和就业满意度综合较高的专业（月收入在6500-7000元）。2019年本科就业绿牌专业包括：信息安全、软件工程、网络工程、物联网工程、数字媒体技术、通信工程、数字媒体艺术。2015届本科毕业生毕业半年后，选择自主创业的人群月收入为5131元，但在坚持创业三年后，收入达到11882元。综上所述，高校本科毕业生就业范围广，工作去向包括国有企业、私营企业、外资企业，也可以自主创业。

迎难而上

突然暴发的新冠疫情打乱了世界各国的正常生活，引发了全球性经济危机，对生活的方方面面造成了巨大的负面影响，也深刻地改变着年轻人的生存现状。国际劳工组织表示，自新冠疫情暴发以来，全球超六分之一的青年没有工作，仍处于工作状态的青年工作时间总体减少了23%。中国率先遭遇新冠肺炎疫情，中方用巨大的代价努力控制住疫情，积极推进复工复产，经济趋于稳定。在刚刚闭幕的两会上，代表们深刻全面地研判了经济社会发展形势，明确了今年经济的重要目标，包括城镇新增就业900万人以上，城镇调查失业率6%左右。此外，中央政府推出8个方面90项政策措施，涵盖财政、税收、社会保障等各领域，大力支持和发展中小企业。中国政府还做出每天新增登记注册企业1万家的重要决策。这些举措一方面是为了应对当前极端复杂的经济形势，另一方面，也投射出中国持续发展的新机遇。必须着眼长远，切实有效地贯彻上述措施。中国青年的知识和能力，才干和热情，能够为面向未来的中国经济注入强大的新动力。

化危为机

据美国Wealth-X咨询公司最新数据，中国和美国是后疫情时代营商环境最好的国家。该调查项目负责人还指出，青年将成为经济发展的火车头。中美两国独角兽企业数量的增长印证了这一结论。《2019年胡润全球独角兽榜》中，中国以拥有206家独角兽企业位居国家榜首，超过美国203家企业的成绩。中美两国集中了全球83%的独角兽企业，这些企业都是均为估值10亿美元以上的科技初创企业。中国排名前三的上榜企业分别为蚂蚁金服、字节跳动和滴滴出行。中国的年轻企业家以这些独角兽企业为标杆，努力发展经济，力争实现中国梦。

字节跳动是一家面向全球的中国互联网平台型公司，2012年由当时28岁、曾任职于微软的张一鸣创立。截至2020年5月，字节跳动的市值超过1000亿美元，预计2020年底公司全球员工总数将接近10万人。另一家明星独角兽企业滴滴出行的创始人程维29岁就创业成功。如今，滴滴已成为全球最大的移动出行平台，估值约550亿美元。滴滴在亚洲、拉美和澳洲有5.5亿用户。值得一提的是，2019年北京市已拥有创业孵化机构500余家，累计毕业企业2.3万家以上，这些企业的管理者都是有才华的年轻人。

大力扶持高科技独角兽企业，打造具有全球影响力的孵化机构，是中国今后几年和中期未来的工作重点。硅谷银行发布的《2019年初创展望报告》显示，未来十年中国最被看好的创业行业有：人工智能、生物科学、高级机器人/先进制造、大数据、清洁科技/能源创新。这一预测与现实相去不远。Startup Genome发布的《2019年全球创业生态系统报告（GSER）》显示，北京和上海紧随硅谷和纽约之后，分列全球创业生态系统排行榜第3位和第8位，北京和伦敦并列第三。国际数据公司（IDC）预测，由于新冠疫情造成的经济影响，导致2020年全球IT支出将下降2.7%，而中国的IT支出则将逆势增长2.7%。

新冠疫情重创全球经济。据联合国评估，2020年全球国内生产总值将萎缩3.2%，将损失近8.5万亿美元的产出。全球约6000万人将因疫情导致失业并跌入贫困线以下。全球与地区金融机构均难以预测全球经济恢复的时间表。

在如此复杂的背景下，中国承受住了疫情冲击的严峻考验，展示出持续发展的巨大潜力。中国加速恢复对外经贸，也拉动了中国贸易伙伴国内经济的复苏。中国与“一带一路”沿线国家的经贸合作也呈现出新势头，在克服疫情后更加稳固、积极、进取。

新冠疫情落幕后，世界将变成另一个世界。世界正在加速改变。中国是迅速解决国内问题的典范，同时致力于扩大国际合作解决全球性问题。中国不会在成绩面前止步不前，中国会继续向既定目标迈进。因此，中国青年施展才干的空间将变得更加广阔，中国青年将在实现中国梦的征程上继续前进。

作者：政治学博士、太和智库高级学者、上海合作组织前秘书长（2016-2018年）

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(责编：张信凤、燕勐)