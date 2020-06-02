让世界看到和平与友好贸易往来带来的繁荣

不久前，由五洲传播中心与希杰娱乐集团合作推出纪录片《丝路美食之探寻米踪》在马来西亚ASTRO电视台4K频道和韩国tvN电视台东南亚频道联合播出，受到当地媒体和观众的好评。据媒体报道，该片还将在其他国家和地区陆续播出。可以说，这部纪录片获得了不错的成绩。它之所以能够得到媒体与观众的垂青，至少有三个方面的原因。

首先，创作团队看准时代大势，挖掘目标受众愿意接受的、喜欢接受的内容。中国的“一带一路”倡议，经过多年的实践，很多国家和地区的人们已经受益。东南亚、中东的一些国家和地区，也希望更多地了解“一带一路”，从中寻找共识，赢得共同发展机会。该纪录片选择在马来西ASTRO电视台4K频道和韩国tvN电视台东南亚频道播出，说明该纪录片将马来西亚，新加坡, 菲律宾, 泰国, 印度尼西亚, 缅甸, 斯里兰卡等国以及中国香港, 中国台湾等地区的观众作为主要传播目标。这些国家和地区的人们，对于“一带一路”的兴趣较大、关心度较高。因此，创作团队确定“丝路美食”这个选题，紧扣“一带一路”倡议所创造的时代大势进行创作，其创作的成果自然能够吸引媒体和观众的注意力。

其次，该纪录片从美食的角度切入，以寻找米踪为叙事线索，角度新颖，贴合大众观看需求和兴趣。纪录片以“大米”这一丝路沿线重要的食材为叙事的线索和连接点，由两位国际知名大厨为主持人，带着观众去了解中国与马来西亚、中国与泰国、中国与阿联酋之间因大米、因美食、因文化交流而发生的故事。这些故事真实、生动，有的可能就发生在观众身边。它们是观众所喜闻乐见的，观众可以在其中看到人与人之间的美好友情与国与国共赢的贸易机会。这样的内容，怎能不激发观众的观看兴趣呢。

再次，该纪录片调研充分、创作扎实、制作精良，可以带给观众较好的审美体验。该纪录片由五洲传播中心与希杰娱乐集团合作推出，镜头所及，包括4个国家的20多座城市，具体的摄制地点包括中国的山东省、江苏省、浙江省、广东省和广西省，马来西亚的沙捞越，泰国的曼谷和阿联酋的迪拜等地。三集纪录片内容饱满，叙事流畅，探寻了中国及各地的稻米种植技术、各地饮食习惯以及中国优秀传统文化对东南亚和中东地区的影响，用富有美感的镜头画面，绘出了“一带一路”贸易往来、文化交流和人文合作的繁荣图景。值得一提的是，该纪录片的内容构思推陈出新，两位名厨不仅作为主持人出现在片中，同时也作为米文化的推广者，通过打造富有创造性的“创意米宴”，将各地的米文化、美食文化荟聚在一起，从而使该片具有了强烈的象征意义，表达了中国与“一带一路”各国共谋发展、共同繁荣的意愿。

中国是水稻发源地之一，农业交流作是自古以来中外交流的重要内容。粮食安，天下安。对于今日中国和世界许多国家和地区来说，稻米都是不可或缺的重要粮食。自去年年底以来，新型冠状病毒开始在世界许多国家和地区爆发，给全世界的人民造成了巨大的生命损失，给全世界人民的生活和经济发展带来了巨大的威胁，也将使世界各国重新思考全球化和对外贸易问题。疫情结束后，各国选择什么样的政策，如何应对全球化和对外贸易问题，如何满足本国粮食需要，将可能出现不同的选择。比如，2020年3月21日出版的英国《经济学人》杂志，其封面图案在象征全球化的地球上挂了个“结束”的牌子，明确表示“我们所知的全球化正走向终结。”美国在疫情之后可能进一步加速战略收缩，走“去全球化”之路——尽管受世界范围内的生产分工影响，不可能在所有领域都去全球化。如果疫情之后世界出现去全球化局面、贸易保护主义甚至孤立主义盛行，那么某些国家和地区有可能会出现粮食安全的问题。如今，疫情在世界范围内尚未结束。在这个全人类的至暗时刻，该部纪录片（虽然其创作阶段显然在疫情爆发之前）让许多国家和地区的人们看到和平、友谊与友好贸易往来带来的繁荣、美好和文明，这不仅是新时代的中国所倡导并致力于带给人类的价值，也正是古往今来所有勤劳、善良和热爱和平的人们所致力于书写的故事和所想要描绘的画卷。这部纪录片让人们看到的美好一面，正是全人类赖以对抗疾病、灾难及各种黑暗力量的希望所在。

（作者系北京外国语大学教授、博导，历史语言与战略传播研究所所长）

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