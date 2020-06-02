打破沉默 拒绝种族歧视——弗洛伊德之死引发国际体坛抗议浪潮

新华社华盛顿6月1日电 美国明尼苏达州白人警察暴力执法导致非洲裔男子乔治·弗洛伊德死亡，由此引发的抗议示威活动连日来在全美持续蔓延。随着事态影响的不断升级，弗洛伊德之死在国际体坛也引发连锁反应，不同职业体育领域的知名运动员纷纷发声，用行动声援美国民众反对种族歧视的诉求。

前拳王梅威瑟要为弗洛伊德支付丧葬费用

据美国媒体1日报道，已经退役的美国职业拳击运动员梅威瑟与乔治·弗洛伊德的家人取得了联系，提出希望支付弗洛伊德的葬礼以及相关纪念活动的所有费用。

随后梅威瑟团队负责人埃勒布确认了该报道的真实性，并且表示弗洛伊德的家人目前也已接受了梅威瑟的善意。梅威瑟将支付在弗洛伊德的家乡休斯敦举行的葬礼以及在美国多地为其举行的纪念活动的费用。

46岁的弗洛伊德5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市被4名执法警察逮捕，并被按在地上，其中白人警察德雷克·肖万用膝盖长时间压迫弗洛伊德的颈部，弗洛伊德神情痛苦、声音嘶哑，屡次恳求说自己无法呼吸，直到陷入昏迷，后被送往医院后不治身亡。

NBA球员特雷·杨参加和平抗议

NBA亚特兰大老鹰队球星特雷·杨1日在他的家乡俄克拉荷马州参加了一场反对种族歧视和警察暴力执法的和平抗议，他高举“黑人的命也是命”的标语牌并在有数百人参与的抗议现场发言。

“我知道这个国家现在一片混乱，现在重要的事情是大家团结一致，为我们所认为正确的事情挺身而出。”杨说，“这件事不仅需要你我的参与，也需要所有人团结在一起，凝聚成一个整体。”

杨表示自己不是一个喜欢对社会问题公开表达想法的人，他感谢妹妹凯特琳鼓励自己勇敢站出来。

“这不是我经常会做的事情。”杨说，“但我觉得这么做是有必要的，这不仅关乎我自己，我觉得这是向正确的方向迈出的一大步。”

此前，包括勒布朗·詹姆斯在内的多位NBA球员通过社交媒体积极发声，反对种族歧视，声援美国各地的抗议活动。美职篮前巨星乔丹也在5月31日发表声明称，“弗洛伊德之死让我感到非常悲伤，也非常愤怒。我能感受到每一个人的哀伤、愤慨与失望。那些反对种族歧视顽疾的人们，我与你们站在一起。那些针对有色人种的暴力行径，我深恶痛绝。我们真是受够了！”

德甲赛场见证声援浪潮

对于弗洛伊德的纪念和声援并没有局限于美国国内。在上周末的德甲联赛第29轮比赛中，多位球员用不同的方式发出了自己的声音。

效力于沙尔克04队的美国黑人球员麦肯尼在5月30日的比赛中，在左臂佩戴了写有“为乔治伸张正义”字样的袖标。5月31日，门兴格拉德巴赫队的法国前锋图拉在进球之后单膝跪地缅怀弗洛伊德。随后进行的多特蒙德6:1大胜帕德博恩队的比赛中，多特蒙德队的英格兰边锋桑乔和摩洛哥球员哈基米都在进球后展示了球衣下的T恤，上面同样写着“为乔治伸张正义”。桑乔还为此吃到了一张黄牌。

值得一提的是，德国足协1日表示考虑对上述四名球员的做法进行处罚，因为他们的行为涉嫌违反了联赛禁止球员在场上展示“政治性标语”的规定。不过据美联社报道，国际足联在一份声明中希望德甲方面在适用竞赛规则时，“要运用常识，并考虑事件的背景”，暗示不要对声援弗洛伊德的球员进行处罚。

汉密尔顿怒批F1冷漠失声

几天来，弗洛伊德的不幸遭遇引发全世界关注，很多体坛明星纷纷声援。不过F1车坛却是一片沉寂。F1冠军汉密尔顿1日成为第一个挺身而出的车手，他不但抗议了弗洛伊德遭到的不公正待遇，还抨击了整个F1对于该事件的集体失声。

“我看到你们都保持着沉默，你们其中很多人都是巨星，但面对这样的不公你们仍然保持沉默。”作为F1历史上首位黑人总冠军的汉密尔顿在社交媒体上写道，“在我所处的这项白人占主导地位的运动里，没有人有任何的表示，我是其中唯一的有色人种，我在孤军奋战。”

在汉密尔顿率先发声之后，多位F1车手先后在社交媒体上表达了反对种族歧视的态度。

雷诺车队的澳大利亚车手里卡多称“种族歧视是一种毒药”。法拉利车手勒克莱尔也表示，之前不愿在社交媒体上表达自己的观点，但这样做是完全错误的，因为“对抗种族歧视，需要的是行动，而不是沉默”。

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