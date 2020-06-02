综合消息：“新常态”下拉美新冠确诊病例继续增长

新华社墨西哥城6月1日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：6月伊始，拉美地区多国已经或即将步入与新冠疫情共处“新常态”：在遵守相应防疫措施的情况下，逐渐放松隔离措施和开放市场活动。但是，该地区确诊病例仍保持较快速增长。

厄瓜多尔卫生部1日宣布，该国当日新增确诊病例896例，累计确诊39994例；新增死亡病例36例，累计死亡3394例；累计治愈3960例。厄总统莫雷诺宣布恢复公务活动并抵达该国疫情严重的瓜亚基尔市视察。厄卫生部长塞瓦略斯表示，首都基多医院的救治能力已饱和，卫生部正紧急增加重症病房数量以应对危机。

哥伦比亚卫生和社会保障部1日发布公告称，该国当天新增确诊病例1110例，累计确诊30493例；累计死亡969例。为防止疫情蔓延，首都波哥大肯尼迪区自1日起进入为期15天的全面封锁阶段并实行军事化管理。除数座疫情严重城市外，哥伦比亚大部分地区6月1日至6月30日实施新一轮“智能隔离”措施，其间更多生产领域将遵照严格防疫标准逐渐复工，国境继续保持关闭，境内所有商业客运航班继续停飞。

古巴公共卫生部6月1日公布，该国累计确诊病例2083例，累计死亡83例。古巴政府表示，由于看到一些放松隔离措施的国家疫情严重反弹，古巴方面决定继续实施严格的隔离措施，以巩固已取得的抗疫成果。

哥斯达黎加6月1日新增确诊病例28例，为4月初以来最大单日增幅，累计确诊1084例。自当日起，哥解除部分限制，允许酒店、饭店、博物馆等场所以50%的接待能力营业，但仍保留车辆限行、宵禁和关闭边境等措施。哥卫生部长萨拉斯表示，哥整体疫情仍保持平稳，但呼吁民众不要放松。

截至当地时间6月1日，部分拉美地区国家疫情数据为：巴西累计确诊526447例，累计死亡29937例；秘鲁累计确诊170039例，累计死亡4634例；智利累计确诊105159例，累计死亡1113例；墨西哥累计确诊93435例，累计死亡10167例；多米尼加累计确诊17572例，累计死亡502例；阿根廷累计确诊17415例，累计死亡556例；巴拿马累计确诊13837例，累计死亡344例。（执笔记者：李晔；参与记者：尹南、林朝晖、范小林、张国英、郝云甫、周星竹、倪瑞捷、吴昊、苏津、高春雨）

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