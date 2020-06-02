国际观察：妖魔化中国，其心可诛！

近日，美国领导人在记者会上振振有词地攻击中国政府“无能”，导致全世界“受苦受难”。他还质问中国政府“为什么不让武汉感染者到中国其他地区去，但却容许他们自由地在包括美欧在内的世界各地旅行”。其说谎本事较之蓬佩奥毫不逊色，抹黑别人功夫登峰造极。

仅“容许武汉感染者在欧美和世界各地自由旅行”一说，其撒谎、欺骗之手段即可见一斑。世界第一大国的操盘手竟然无视世人皆知、有证可查的中国和世界抗疫的重大事实和时间节点：

1月23日，中方关闭了离开武汉的通道，1月24日至4月8日武汉没有商业航班，也没有列车离汉。这既包括了从武汉到中国其他城市，当然也包括了从武汉到其他国家。1月31日，美国三大航空公司停飞中美直航航班，2月2日美国政府全面禁止中国公民和14天内去过中国的外国人入境。不难看出，所谓感染者“在欧美和全世界各地自由旅行”之说纯属凭空揑造的谎言。

至于“导致全世界受苦受难”，则完全是几个月来这位政要和他的伙伴们甩锅中国、推卸责任的升级版，是把疫情政治化，对中国污名化的继续和延伸。病毒溯源是一个严肃的科学问题，需要全世界科学家从遏制新冠疫情和防范未来可能发生的新的疾病流行的目的出发，以科学、公正、公开的精神进行全面调查，而不是由少数政客出于政治目的去操弄，事实证明病毒政治化的结果才是真的“让全世界受苦受难”。

几个月来，包括美欧在内的全世界科学家和研究机构已经公布大量研究结果，证明新冠病毒来源很复杂。加拿大几个大省疫情统计数据显示，病毒系由美国旅行者传入加拿大。法国巴斯德研究所研究发现，在法国当地传播病毒毒株来源不明。俄罗斯输入病例无一例来自中国。澳大利亚卫生部数据显示，从东北亚输入病例所占比重极小。科学结论在不断响亮地打那些居心叵测的政客们的脸 。

究竟是谁无能？昭然若揭。中国举全国之力，万众一心，众志成城，用较短的时间取得了抗疫斗争的重大成果，最大限度地保障了14亿人民的健康和生命安全。中国智慧、中国速度、中国方案，创造了中国奇迹。诚然，各国国情不同，抗疫有不同做法，但要达到的结果应当是一致的。

中国做到的，那些骂中国政府“无能”的政客们，你们做到了吗？中国为了救治感染者，挽救生命，不惜代价，从死神手中抢回许许多多宝贵生命，其中有很多耄耋老人。中国做到了，你们做到了吗？

中国创造了早检测，早发现，早隔离，早治疗和应收尽收，应治尽治的防控模式，按照《科学》杂志的研究报告所说，减少了至少70万感染者。中国做到了，你们能做到吗？

据《纽约时报》网站5月20日报道，美国政府的行动限制措施的延误至少导致3.6万人付出生命，如果能提前一周实施，能多挽救3.6万人的生命；如提前两周，则83%的死者可幸免于难。人们要问，延误了整整两个月的时间，你们干什么去了？国民不应当向你们追责吗？

事实胜于雄辩，真相戳穿谎言。美国政客们借疫反华的目的不只是甩锅。此次“甩锅升级版”表明，其更险恶的目的是妖魔化中国，制造对中国的仇视和对立，孤立围堵中国，遏制中国前进的脚步。其心可诛，其梦难遂！

(责编：张信凤、燕勐)