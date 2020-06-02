特朗普称暴力抗议是“国内恐怖行为”

新华社华盛顿6月1日电（记者徐剑梅 邓仙来）6月1日，在美国全境蔓延的反种族歧视抗议、骚乱和暴力冲突进入第七天。美国总统特朗普当天首次就此发表全国讲话，称暴力抗议活动是“国内恐怖行为”，在不能平息骚乱和暴力冲突的州，他将动用军队。

在不足7分钟的全国讲话中，特朗普称自己是“法律和秩序的总统”、和平抗议者的“盟友”，呼吁各州采取强硬行动。当天早些时候，在同州长、执法官员和国家安全官员举行的电视电话会议上，特朗普指责一些州长对抗议者“软弱”，要求他们“必须更加强硬”。

特朗普发表全国讲话之际，多辆满载身着迷彩服、携带防暴盾牌的国民警卫队队员的车辆出现在白宫附近的宾夕法尼亚大道。在白宫北侧拉斐特公园，执法人员使用催泪弹和闪光弹驱离靠近白宫的和平示威者，清出一条道路供特朗普在讲话结束后从白宫步行穿过公园，前往俗称“总统教堂”的圣约翰圣公会教堂。据美国媒体报道，在5月31日夜间的抗议活动中，这座有204年历史的教堂轻微受损。

5月25日，美国中西部明尼苏达州白人警察暴力执法导致非洲裔男子乔治·弗洛伊德死亡，由此引发的抗议示威活动连日来在全美持续蔓延，多地发生骚乱和暴力冲突。截至6月1日，包括首都华盛顿特区在内的全美至少40个城市实行宵禁，至少23个州和华盛顿特区动用国民警卫队协同警方应对骚乱和维持治安。

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