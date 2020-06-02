人民网>>国际

世卫组织：新冠病毒“毒性”并未减弱 防控措施仍是关键

2020年06月02日13:34  来源：新华网
 

　　新华社日内瓦6月1日电（记者陈俊侠 李叶）世界卫生组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗1日表示，新冠病毒的传染性和致病性并未减弱，加强防控措施仍是防止疫情扩散的关键。

　　当天在日内瓦世卫组织总部召开的视频记者会上，对于有报道称新冠病毒“毒性”有所减弱的观点，范凯尔克霍弗表示，传染性和致病性是考量病毒的两项主要指标，从现有数据来看，新冠病毒这两项指标都未发生变化。

　　她说，防控措施的实施有助于抑制病毒的传播，这些措施包括持续检测、追踪和隔离患者及其密切接触者，动员全社会参与，做到早发现、早治疗等，这些才是减弱病毒破坏力的关键。她警告，如不采取积极行动，新冠病毒会继续感染人，且有20%的感染者会发展成重症。

　　世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安补充说，世界面临的依然是一个“杀手”病毒，每天仍有几千人因此死去，无数工作人员正在为抑制其传播付出努力。

　　他表示，总体来说，全球各地实施的防控措施成功降低了人们接触到病毒的数量和频率，所以这实际上是防控做得更好了，而不是病毒本身变弱了。当前人们不应抱有侥幸心理，还需继续执行防控措施。

　　世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦在记者会上介绍，全球科学家一直在分享新冠病毒基因序列信息，持续监测病毒发生的变异及其影响，目前尚未发现任何与病毒传染性或致病性相关的变异。

　　

(责编：于洋、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved