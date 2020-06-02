法国各界人士：中国继续向世界扩大开放是一个绝佳机遇

图为积极融入中法文化对话的艺术8佳玥及她的朋友们（图片：艺术8）

人民网巴黎6月2日电（记者 何蒨）中国两会刚刚结束，记者采访了身在法国并与中国有密切联系的法国人士，请他们就中国抗疫、疫情后经济恢复及国际合作领域谈一谈他们的看法与期待。

曾担任法国驻华大使馆投资参赞的孟哲认为，中国和欧洲都是彼此不可或缺的合作伙伴。巴黎法中友协副主席认为，中国决定继续向世界扩大开放，这是一个绝佳的机遇。“中国在法国有很多支持者，他们分布在各个产业及文化交流领域，他们的声音代表了国际社会希望与中国保持互信、增强合作的期待。”中法文化艺术机构“艺术8”创始人、法国哲学家佳玥（Christine Cayol）说。

“集体免疫”不可靠 隔离措施最有效

出生于瑞士、拥有瑞典血统并生活在法国的尼尔·安德森（Nils Andersson）曾是20世纪下半叶最早将中国共产党思想在欧洲翻译出版的国际出版人之一。安德森熟悉欧洲各国的情况，他肯定了中国的抗疫努力与成果，并通过事实分析，指出欧洲一些国家采取“集体免疫”的特殊及不可模仿。

安德森指出：“在新冠肺炎发端之初，中国需要花费一定时间来确认疫情并采取措施，这实际上也是世界上其它国家政府的类似反应，只要想想2003年法国政府应对炎夏热浪的迟缓措施，便可以轻松理解。”安德森强调，西方国家只经历过战争危机，而在战争期间，社会生产并不会停摆，反而需要被加强，以支持战争，但在新冠危机中，经济生活被迫停止，所以这也是西方资本主义国家第一次遭遇因外部原因导致的经济停摆。

安德森看到，中国采取全民隔离禁足措施时，曾引发西方国家的质疑，但当意大利开始“沦陷”时，西方国家领导开始担忧，并相继采纳了同样的隔离措施。安德森指出，部分西方国家希望以“集体免疫”避免经济停摆，英国最先考虑了这一选择，但最终仍选择采取隔离措施，荷兰也改变了早先“集体免疫”的口径，采取了隔离措施，如今只有瑞典坚持“集体免疫”政策，此外还有美国总统特朗普和巴西总统博索纳罗。

在“集体免疫”策略之后，安德森看到的是一个残酷事实。他指出：“坚持‘集体免疫’的西方政客认为必须保持经济运作，以维持利润，而新冠肺炎受害者的人数并不重要，尤其是最为脆弱的老年人健康，因为老年人并不参与经济增长。”此外，安德森强调，瑞典之所以能够采取“集体免疫”策略，还取决于其特殊的现实条件。他指出：“瑞典在人口流动及国际贸易上处于全球化的外围地带，受全球化影响没有那么强烈；瑞典人口密度也比法国、西班牙、意大利和英国分别低4倍、5倍、12倍和14倍，这种低密度人口为‘集体免疫’创造了天然条件。”

但是，“集体免疫”仍要付出相应的代价。安德森通过数字指出：“虽然瑞典人口密度低，但与采取隔离措施的邻国相比，感染新冠肺炎死亡的人数还是可观的。”根据官方统计，截止5月29日，采取隔离措施的挪威及芬兰新冠死亡人数分别为236人和313人，而瑞典的新冠死亡人数则达4266人。

中国和欧洲是彼此不可或缺的合作伙伴

当前，中国的新冠疫情防控态势已进一步稳定，中国政府为企业复工复产积极提供支持与协助，并强调将继续坚定不移深化改革、扩大开放、放宽市场准入、优化营商环境，为世界各国企业在华发展创造更好条件。但同时，中美之间的关系也越发紧张，并波及到中西方的经济合作领域。对此，中法经济领域合作见证者之一、阿达姆斯律师事务所合伙人、曾担任法国驻华大使馆投资参赞的孟哲（Florent Mangin）表示，中国与西方国家的经济合作依然是大趋势。

孟哲认为，虽然疫情暂时影响了中国经济，但他对中国数字技术经济领域尤其充满信心。他指出：“中国的企业已建立起一套创新应用生态系统，具有高度集成性与创造力，并且在零售和金融科技领域成效显著，未来的发展空间也很大，涉及教育、卫生、交通等多方面。中国依托数字创新技术建立的一套数据使用模型，为欧洲人对相关技术的思考带来很多启发。”

就中欧经济合作前景，孟哲指出：“新冠肺炎危机清晰的证明了合作的必要性，不仅在健康领域，许多其它领域也需要中欧合作，如环境、能源、金融体系等。此外，企业仍需要国际化发展，以便尽可能接近创新源头，改变传统经济行为，在动荡不安的世界中寻找新的增长动力。因此，中国和欧洲都是彼此不可或缺的合作伙伴。”

面对目前较为紧张的国际局势，孟哲认为：“最重要的是找到相互信任的渠道，建立各国能够认可的统一利益共同体，并且夯实这一共同体的基本原则，也即尊重多边主义、保持透明度、可持续的相互理解。”在孟哲看来，商业与经济领域也许可以为此以身作则。

中国继续向世界扩大开放是一个绝佳机遇

巴黎法中友协副主席、法国国家古迹中心行政负责人雅吉·哈密（Lyazid Benhami）多年以来热衷于促进中法文化经济交流。对于刚刚结束的中国两会，雅吉·哈密最关心的是与中国可持续发展有关的改革措施。此外，他也对中国创新企业非常关注，并且对北京、上海、成都、深圳、合肥等地创业公司的蓬勃发展记忆犹新。

“在如今这个超级互联的世界中，我们如何能够忽略中国？在地球村的背景下，如不能接受与中国在双赢背景下持久合作，这是非常可惜的。”雅吉·哈密认为中国决定继续向世界扩大开放，这是一个绝佳的机遇。

雅吉·哈密十分认可中国在抗击新冠疫情方面采取的行动，他认为：“这些措施广泛而全面，不仅涉及中国本土，也包含了国际合作领域，是积极的行动。”雅吉·哈密强调：“中国政府在意识到新冠病毒严重性后，立即做出相应决定，而一个国家决定对其亿万人口采取隔离措施，这也是历史上的第一次，这是阻止病毒流行真正重要的决定。”

雅吉·哈密认为：“中国已采取一切有效手段保护人民的健康，包括动员人力资源、技术资源和物质资源，而强制性限制出行和佩戴口罩、系统的检查及隔离等，都有效阻止了病毒的传播。”在雅吉·哈密看来，其他国家纷纷仿效中国，这也是明智的态度。

雅吉·哈密也指出：“西方国家中，一些政客正通过意识形态或政治谋划来应对新冠肺炎危机，只有整个国际社会凝聚起来，才能阻止新冠疫情在世界范围内的继续扩散，而中法在气候领域的合作精神应当被视为值得效仿的典范。”

文化与艺术是永恒的文明对话渠道

法国哲学家、中法艺术机构“艺术8”创始人佳玥（Christine Cayol）多年从事中法文化艺术交流，精通中国文化，她谈到新冠疫情对经济的影响多少也会波及到文化交流领域。为此，她强调不要把中法之间的经济产业合作与文化艺术合作分割开，两者之间本身就是紧密连结的。

目前，佳玥创建的中法艺术机构“艺术8”正在积极推进与法国知名化妆品牌娇兰的合作项目，为西安构思定制一款富有特定中国文化内涵的香水。佳玥强调，这一项目既涉及文化艺术领域，也是一个产业合作项目。未来，“艺术8”将继续推进更多的经济产业与文化艺术合作项目。

谈到两会前后的中国与国际社会对中国疫情的不同看法，佳玥指出：“由于疫情造成的不便，中法两国的相互对话更加困难，而美国目前的态度又增加了挑战，因为法国政府对美国仍有一定依赖性，这一切都塑造了法国媒体舆论对中国的看法。”

但是，佳玥同时也指出：“法国媒体对中国的态度只是一方面，更重要的是与中国保持往来的法国人如何看待中国。”佳玥强调：“中法之间的信任始终存在，这是建立在中法之间长期的友谊基础之上的。法国媒体的报道站不住脚，对中国而言，更重要的是了解与中国保持密切往来的法国人的态度，这是更重要的现实，这些法国人始终表达与中国加强友好沟通的愿望，并希望中国能在国际社会中扮演更为重要的角色。”

佳玥希望她的艺术机构“艺术8”能更全面的融入到中法沟通中，让更多的法国艺术家来到中国，体验并理解中国。

(责编：张信凤、燕勐)