荷兰开启第二阶段“解封” 比利时原子球塔重新开放

新华社布鲁塞尔6月1日电（记者潘革平）荷兰、比利时和卢森堡三国1日分别报告新冠累计确诊病例46545例、58517例和4019例。当天，荷兰开启第二阶段“解封”，餐馆、酒吧等重新营业；比利时标志性建筑原子球塔重新开放，以期撬动国内旅游市场。

荷兰国家公共卫生与环境研究所1日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例103例，累计确诊46545例；新增死亡病例6例，累计死亡5962例。

1日是荷兰第二阶段“解封”的第一天。从当天中午12时起，餐馆、酒吧和文化场所等重新营业，但每家最多只能接待30名客人，且相互间需保持1.5米距离；民众乘坐公共交通必须佩戴口罩，否则将被罚款95欧元。另外，当天起荷兰民众可拨打指定电话预约新冠病毒检测。

此外，荷兰的中学2日开始部分复课，小学和幼儿园8日开始正常上课，不再实行隔天上学的方式。

比利时国家公共卫生研究所1日发布公报说，过去24小时比利时新增确诊病例136例，累计确诊58517例；新增死亡病例19例，累计死亡9486例。新增住院人数25人，目前正在住院的患者有807人，其中163人为重症患者。

比利时公主阿斯特里德1日与首相维尔梅斯共同为布鲁塞尔标志性建筑原子球塔重新开放剪彩。原子球塔因新冠疫情自3月14日起关闭，当天开始重新接待游客。

旅游业是比利时受此次疫情打击较严重的行业之一，仅原子球塔景区今年的损失预计将达300万欧元。在比利时尚未全面开放边境的情况下，原子球塔率先重新开放，旨在撬动国内旅游市场。

卢森堡政府1日发布报告说，过去24小时该国新增确诊病例1例，累计确诊4019例；累计死亡110例。至此，卢森堡已连续8天未出现新增死亡病例。

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