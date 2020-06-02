德国提议发放购车补贴促汽车业恢复

作为经济刺激措施的一部分，德国经济部提议发放总额50亿欧元（约合56亿美元）的汽车购置补贴，从而帮助汽车制造和销售行业恢复正常。

路透社5月31日援引两名知情人士为消息源报道，按照经济部提议，单价低于77350欧元的电池驱动汽车或燃油驱动汽车均可享受购车补贴，补贴期限截止到今年年底。德国经济部拒绝回应这一报道。

依德国经济部提议，购置新车可获得2500欧元补贴，节油型车辆额外再获500欧元补贴；针对电动汽车，在现有补贴政策之外，纯电动汽车单车购置可获1500欧元补贴，混合动力电动汽车可获750欧元补贴。

受新冠疫情影响，各大汽车生产商大量关闭生产线和展厅，致使全球汽车销量大幅下滑。德国5月一份汽车业商业信心调查显示，德国汽车业信心跌至1991年以来最低。

不过，这项提议要想顺利通过面临障碍。执政联盟之一的德国社会民主党主席诺贝特·沃尔特-博尔扬斯支持向汽车行业伸援手，但是反对鼓励购买传统燃油汽车的做法。“如果国家补贴，那必须向新能源发动机倾斜，如果有优惠，那必须针对电动汽车。”

有媒体报道，德国联邦政府执政联盟预计2日公布一揽子经济刺激计划，估值大约800亿欧元。德国国内一些政策制定者和行业团体公开反对发放购车补贴，认定经济刺激计划应当贴合减排目标，而不是单独施救某一个行业。（田野）【新华社微特稿】

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