示威恐加剧美国疫情蔓延

美国白人警察涉嫌粗暴执法致死非洲裔男子事件引发多地示威，不少美国地方政府官员和卫生专家担心，示威可能加剧新冠疫情蔓延。

【“两场危机”】

亚特兰大市长凯莎·兰斯·博顿斯5月30日晚提醒示威者：“如果你昨晚参加示威，可能需要本周接受新冠病毒检测。美国疫情依然持续。”

黑人男子乔治·弗洛伊德5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市被一名白人警察在执法时用膝盖压住颈部，最终窒息而死。相关视频在网络扩散，引发明尼阿波利斯及周边地区示威，一些示威甚至演变为暴力骚乱。反种族歧视抗议潮5月30日仍在多地持续，洛杉矶、费城、亚特兰大、芝加哥等超过20个城市实施宵禁。

明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹说，许多示威者不戴口罩、没有保持社交距离。州政府卫生专员先前提醒，几乎可以肯定，大规模示威会加剧疫情蔓延。

明尼阿波利斯市长雅各布·弗雷说，当地正遭遇示威和疫情“两场危机”。

卫生专家担心，一些无症状感染者参加示威期间把新冠病毒传播给他人。加利福尼亚大学公共卫生专家布拉德利·波洛克告诉美联社记者：“无论他们是否情绪激动，都不会阻止他们感染病毒。”

【众怒难平】

不少人执意参加示威，表达对白人警察粗暴执法的愤慨。

25岁非洲裔美国女子斯彭斯·英格拉姆告诉美联社记者，她患有哮喘，但坚持戴口罩参加示威。“疫情期间出门示威并不好，但我不得不为自己的生活而抗争。”作为一名非洲裔女性，她说自己经常害怕遇到白人警察粗暴执法。

即便在示威过程中戴口罩，也不能保证不受病毒侵扰。美国疾病控制和预防中心先前提醒，布口罩只能用于防止患者传播病毒，但无法确保戴口罩者不被感染。

美国约翰斯·霍普金斯大学5月30日发布的数据显示，截至美国东部时间5月30日16时32分，美国累计确诊病例超过176.4万例，累计死亡病例逾10.3万例，是全球疫情最严重国家。（杜鹃）（新华社专特稿）

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