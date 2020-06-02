特朗普暂不寻求掌控国民警卫队

美国总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩5月31日说，总统唐纳德·特朗普暂不会采取非常手段，掌控国民警卫队。

黑人男子乔治·弗洛伊德遭白人警察粗暴执法后死亡引发多地示威，在严重地区出现打砸抢烧事件，多州和首都华盛顿已经动员国民警卫队协助维持治安。

奥布莱恩在白宫告诉媒体记者：“我们此时还没有打算将国民警卫队联邦化。但如果必要，我们还有更多军事人员可以部署。我们会响应各州州长或市长为控制城市之所需。”

美联社报道，5月29日夜间，因数百名示威者聚集白宫行政大楼外，有些人投掷石块和拖拉警戒线，特工处一度将特朗普送入白宫地堡。

一名与白宫关系密切的共和党人透露，特朗普在地堡中待了近一个小时。这名要求匿名的共和党人说，总统及其家人对人群规模和敌意感到震惊。尚不清楚“第一夫人”梅拉尼娅和两人的儿子巴伦是否一起躲进地堡。

5月30日晚，美国前副总统、民主党总统竞选人乔·拜登在家乡特拉华州威尔明顿一处示威现场戴口罩现身，有图片显示他与非洲裔美国人交谈并视察一些遭示威者破坏的建筑。

拜登在午夜后发出的一份声明中说，“我们国家正遭遇痛苦，但我们不能让这种痛苦将我们摧毁”。“抗议残忍暴行正确且有必要，但烧毁社区与无谓破坏则不是。”

国民警卫队5月31日说，大约5000名队员已在15个州和华盛顿开始行动，但“安全局势仍由州和地方执法部门负责”。国民警卫队作为美军预备役组成部分之一，平时由各州政府指挥。

根据国民警卫队新闻办公室，自20世纪中期以来，总统将国民警卫队联邦化罕见，只发生过12次，主要在上世纪60年代民权运动时期，而在近年来一些关联黑人死亡的示威活动期间没有启用这种措施。

明尼苏达州国民警卫队指挥官、陆军少将约恩·延森说，联邦调查局发现针对国民警卫队的“致命威胁”，他将这一威胁报告明州州长蒂姆·沃尔兹，后者批准明州国民警卫队武装，弹药仅装载弹匣，但尚未装入枪支。

国民警卫队在一份声明中说，除明州之外，科罗拉多州、佐治亚州、肯塔基州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、得克萨斯州和首都华盛顿的国民警卫队已经开始行动，此外还有2000名队员待命。

加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆宣布进入紧急状态，向洛杉矶调派国民警卫队。弗吉尼亚州和纽约州5月31日宣布，两州的国民警卫队开始待命。（庄北宁）（新华社专特稿）

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