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美国多地延长宵禁

2020年06月02日10:12  来源：新华网
 

　　美国白人警察执法致死非洲裔男子事件引发的反种族歧视抗议活动5月31日在全美各地持续蔓延，多个城市延长宵禁。

　　据美国有线电视新闻网最新统计，截至5月31日，美国已有40个城市、亚利桑那州全州及首都华盛顿实施宵禁，以应对暴力抗议活动。

　　在首都华盛顿，大约1000名示威者占领白宫对面的拉斐特公园部分区域。示威活动连续第二晚发展为暴力和破坏活动，多个地标建筑出现损毁。市长缪里尔·鲍泽宣布宵禁，同时调用国民警卫队协助警方控制局势。宵禁从5月31日晚11时持续至6月1日6时。

　　得克萨斯州达拉斯市市长埃里克·约翰逊当天通过社交媒体“推特”发文宣布进入灾难状态。警察局长雷尼·霍尔在新闻发布会上说，5月31日晚7时至6月1日早6时，市中心周围实行宵禁，“今后几天”将继续有效。示威活动在29日和30日晚演变为具有破坏性的骚乱，“不能再容忍任何对我们城市的破坏”。

　　南卡罗来纳州5月31日仍在多个城市实行宵禁。州长亨利·麦克马斯特在新闻发布会上说，国民警卫队已进入戒备状态，如有必要将采取行动，“我们欢迎对话，欢迎抗议”，“但我们不能容忍暴力”。该州默特尔比奇市市长当天宣布进入“紧急状态”，以应对可能发生的骚乱。

　　5月31日，加利福尼亚州国民警卫队已在洛杉矶和加州其他城市巡逻。

　　加州旧金山市市长伦敦·布里德和警察局长比尔·斯科特5月31日宣布，该市晚8时的宵禁将无限期延长。斯科特说，“作为一个非裔美国人，我想我可能比大多数人更了解这种感觉”，“我们在全国各地都看到暴力”。

　　在加州海滨城市圣莫尼卡，因有示威者焚烧警车、打砸商店、与警察发生冲突，政府5月31日宣布再次实施宵禁，以防止暴力事件继续发生。当天中午，在圣莫尼卡著名商业区第三步行街，有目击者看到,示威者砸抢一家服装店和一家鞋店，拿走店内商品；一名妇女手持写有“结束所有暴力”的标语，试图阻止一名男子用锤子砸碎商店的玻璃门。

　　肯塔基州最大城市路易斯维尔市市长格雷格·菲舍尔说，原定5月31日黄昏至次日黎明的宵禁将持续到6月1日晚。

　　佐治亚州首府亚特兰大也于5月31日晚再次实行宵禁，市长凯莎·兰斯·博图姆在新闻发布会上说，在5月30日晚的抗议活动中，2名警察涉嫌过度使用武力被解雇，另有3名警察遭停职审查。

　　威斯康星州密尔沃基市市长汤姆·巴雷特5月31日说，最初发布的宵禁为一晚，但“在与警长和其他人商量后，我们将继续实施今晚的宵禁”，“宵禁从5月31日晚9时持续至6月1日早7时”。

　　同一天，数百人在马萨诸塞州波士顿市中心游行，他们举着标语，高喊“没有正义就没有和平”、“黑人的命也是命”、“沉默就是暴力”。15岁的马希拉·路易告诉媒体，她和母亲一起参加了抗议活动，“每当我们说黑人的命也是命时，他们总是让我们保持沉默。”（陆爱华）（新华社专特稿）

(责编：于洋、燕勐)
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