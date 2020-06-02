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国际观察：巴西为何紧随美国成为疫情严重国家？

周志伟

2020年06月02日10:01  来源：人民网-国际频道
 
5月29日，在巴西马瑙斯，一名男子接受新冠病毒检测。（新华社/路透）
5月29日，在巴西马瑙斯，一名男子接受新冠病毒检测。（新华社/路透）

5月22日，世界卫生组织宣布南美洲已成为新的全球新冠疫情“震中”，其中受影响最严重的是巴西。5月31日，巴西新增16409例新冠病毒感染病例，总确诊数上升至514849例，仅次于美国。尤其值得关注的是，巴西在最近一周，不管是新增病例，还是死亡病例，单日增长速度甚至超过了美国，形势非常堪忧。

在疫情防控方面，巴西紧跟美国成为新冠确诊病例前两名的国家，存在很多相似之处。

第一，两国成为全球疫情严重的国家，并且也都有可能会演变成真正失控局面。第二，巴西对待疫情的不认真、不科学的态度与特朗普如出一辙，美国将之等同于“流感”，巴西则称之为“小感冒”，两国对新冠病毒的破坏力和杀伤力的认识，至少在自己国家疫情爆发初期，都是不足的。后期疫情加剧，两位都不情愿改变立场，在这一方面，巴西对防疫的“搅局”效果更明显，对本国民众的示范作用更糟糕。第三，两国领导人在很多具体做法上也非常接近，两位都积极推销“神药”氯喹和羟氯喹，都干扰甚至阻挠地方政府的防疫工作，在疫情问题上都“甩锅”他国，从而转移国内矛盾和防疫失效。第四，两国都是存在联邦、地方政策严重不一致的典型国家，地方政府成防疫的主力军，由于缺乏联邦政府的主导作用，防疫效果大打折扣。

事实上，巴西迫切重启经济的想法是存在一定逻辑的，不仅关系到其执政的稳固，也关系到2年后的连选连任目标。自2015年以来，巴西经济出现严重萎缩，2015年和2016年都出现了超过3%的负增长，2017年-2019年，复苏势头很弱，各项宏观经济指标都没有恢复到2015年的水平。这一轮经济衰退引发了巴西政局混乱，甚至到现在还没有完全理顺。在这种局面下，考虑到在巴西的制度环境下，疫情不可能短期解决，因此，迫切要求重启经济，必须要承认，在疫情加剧的局面下启动经济，绝对算不上合理选择。

实际上，关于“保经济”还是“救疫情”之间的平衡，是当前全球各国面临的现实难题，从目前来看，很少有国家找到了真正的平衡点。其实就是“短痛”或“长痛”的问题。如果疫情做不到可控，经济重启后会存在运行卡顿或“死机”的风险，而只有做到疫情可控后，经济重启才有可能实现预期。从目前来看，巴西面临的重要挑战是政策混乱，民众防疫态度严重对立，这对一场全民防疫来说是致命的，正因如此，世界卫生组织和《柳叶刀》杂志都表示对巴西防疫态度的不认同。其次，各级政府的配合缺失也是巴西防疫中比较突出的问题，这也人为地增加了巴西的防疫难度。

巴西的确具有覆盖面很广的公共医疗系统，但是软、硬件水平较差和承接能力不足，在正常时期，通常会出现医院人满为患的局面。疫情局面下，这方面短板已得到充分体现。目前，巴西的医疗体系面临三个难题：第一，重症病房已接近饱和，医疗承接空间已非常有限；第二，医疗资源严重不足，防疫物资严重依赖进口，这使得巴西陷入多重被动的局面；第三，随着疫情暴发，医疗资源挤兑现象很严重，其他病症基本处于无医就诊的境地，这可能会引发更广泛的卫生危机。另外，巴西还存在规模巨大的弱势群体，贫困率接近25%，贫民窟和原住民地区的防疫难度很大，这些也有可能成为巴西防疫的漏洞。

从目前来看，在巴西疫情最严重的圣保罗市，贫困社区就是疫情高发区。加之南美洲开始进入冬季，这些因素决定了拉美防疫的难度会更大。巴西和拉美的疫情应该引起全球的高度重视，任何一国局面失控，都会对全人类构成威胁。 （作者为中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员、巴西研究中心执行主任）

(责编：张信凤、刘洁妍)
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