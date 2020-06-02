北加州中企协举办会员大会 康建德担任新一任会长

人民网旧金山6月1日电（记者 邓圩）北加州中企协日前在举办线上会员大会，会议新增选四名理事，并对会长进行换届选举。上届会长中国工商银行美西负责人康建德再次被选为本届会长。新增四家理事单位为中国港湾、大族激光、小康工业以及南方航空等四家企业，目前协会共有20位理事单位。

会议通过线上会议系统进行。会员大会之后，北加州中企协召开了新一届理事会。

中国驻旧金山总领事王东华出席会议并讲话。王东华总领事赞扬了北加州中资企业在扎实做好自身防疫基础上，积极支援当地抗疫。也同时表扬了北加州中企协在服务当地发展，支援当地社区，发展当地关系上作出的努力。

“患难见真情！”王总领事表示，鼓励中资企业进一步深化与当地社会交融，增进了解，深化友谊。他说，中资企业要不忘初心，有使命能担当。

北加州中企协会长康建德做了年度工作报告。过去两年，北加州中企协举办了55场活动，包括涉及财税、跨境投资、跨境法务和人力资源等的专业服务活动，商务社交，两国之间主流机构对接，联谊社交和服务社区。增进了会员之间的沟通和交流，会员与本地社团、本土机构的沟通合作。

北加州中企协财务总监、中青旅美国公司总经理张再龄向理事通报了协会财务情况。

本次换届由北加州中企协三位前会长张再龄、吴有义、陈冠敏组成提名委员会。

当天的新任会长通过20位理事会成员匿名投票，在中关村北美创新中心总裁罗炜以及工商银行美西市场负责人康建德两位候选人之间产生。

与会的理事单位进行了全面深入的交流。

中国驻旧金山总领馆经商参赞杨依杭在中企协新任会长选举结束后发表讲话，他鼓励中企协继续坚持服务好会员，开拓好局面，服从中美关系大局，做好本职工作。做好疫情防控工作。

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