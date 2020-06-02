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南非将全国封锁等级降为三级

2020年06月02日09:19  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡6月1日电（王磊）6月1日，南非将全国封锁等级降为三级，基础教育部也宣布7年级和12年级学生将于6月8日起重返学校。

据悉，继续教育部最初的计划从6月1日开始学生分阶段返校，前提是确保教学环境健康、安全，以及保持安全距离。但在周末与各方举行会议后，教育部发现相当多的学校还没有准备好重新开学，因此将开学时间推迟到8日。

基础教育部部长安吉·莫特谢加（Angie Motshekga）表示，她已通知各省利用本周时间向学校提供个人防护设备（PPEs）并准备好其他安全防疫措施。目前，林波波省、姆普马兰加省和夸祖鲁·纳塔尔省被确定为疫情高危地区，相关部门也认为这些地区需要更多时间为重新开学做好准备。

随着南非进入三级全国封锁，近10周没有买到酒类饮料的顾客们纷纷涌入商店采购。三级封锁下，任何持有相关营业执照的场所都可以出售酒精类饮料，从周一至周四每天的上午9时至下午5时。

在约翰内斯堡的诺伍德（Norwood），顾客在SPAR超市门口排起了长队。按照规定，同时只允许限定数量的顾客入内，以确保大家保持安全距离。酒类专营店的老板乔治·穆斯基（George Mouskides）说， “大家不用担心，店内库存充足，每个人都会有酒喝。”

同样排起长队的还有巴士站点。据南非政府提供的信息，全国封锁降到三级后，将有数百万人回到工作岗位。作为南非重要的公共交通手段，已经有60多天没有出现如此繁荣的景象，唯一与疫情爆发前不同的是几乎每个人都戴着口罩。街边的快餐店也纷纷开门营业，为早起上班的人们提供早餐服务。

与此同时，也有人担心恢复如初的生活存在着隐患。人们在排队等车时很难保持安全距离，有的人没有自觉佩戴口罩，这些都可能让新冠肺炎在人群中传播。截至6月1日，南非累积新冠肺炎确诊病例34357例，死亡705例，疫情防控形势依旧严峻，不容大意。

(责编：张信凤、燕勐)
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