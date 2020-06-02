普京：修宪全民公投7月1日举行

6月1日，在位于俄罗斯莫斯科州的新奥加廖沃总统官邸，俄总统普京与中央选举委员会领导层和宪法修正案起草工作组成员举行工作会议。 新华社/卫星社

新华社莫斯科6月1日电（记者张骁）俄罗斯总统普京6月1日宣布，俄罗斯将于7月1日举行宪法修正案全民公投。

据克里姆林宫网站发布的公告，普京当天与中央选举委员会领导层和宪法修正案起草工作组成员举行工作会议时表示，俄罗斯新冠疫情日趋稳定，“因此，我们应再次回到宪法修正案的工作中”。

6月1日，在位于俄罗斯莫斯科州的新奥加廖沃总统官邸，俄总统普京与中央选举委员会领导层和宪法修正案起草工作组成员举行工作会议。 新华社/卫星社

今年1月15日，普京向俄议会两院发表国情咨文时提议修宪。1月20日，普京向俄国家杜马（议会下院）提交宪法修正案草案。3月份，在俄国家杜马、俄联邦委员会（议会上院）以及俄所有85个联邦主体表决通过这份草案后，普京于当月17日签署总统令，决定于4月22日就宪法修正案举行全民公投。3月25日，为保障俄公民生命健康，普京决定推迟举行修宪全民公投。

据俄媒体报道，该草案突出了宪政制度和公民人权的重要性，主要包括扩大国家杜马权力、增加公民福利等内容。

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