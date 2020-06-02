甩锅中国是一场政治闹剧（国际论道）

北京化工大学举行学生返校复课疫情防控演练。

新华社记者 鞠焕宗摄

在秘鲁首都利马雷瓦利亚蒂医院，中国医疗专家组组长郭怡（左）与雷瓦利亚蒂医院院长弗伦齐“碰肘”致意。

新华社发

在阿尔及利亚阿尔及尔，中国抗疫医疗专家组成员在阿尔及尔巴拉基体育场项目工地提供防疫指导。

新华社发

“除了新冠病毒的肆虐，还有一种政治病毒也正在美国扩散。这种政治病毒就是利用一切机会对中国进行攻击抹黑。”中国国务委员兼外交部长王毅在十三届全国人大三次会议视频记者会发言中指出。

中国抗击疫情的努力与成效有目共睹，中国参与全球战疫合作的行动仍在继续。美国某些政客对中国抗疫的抹黑与诬蔑，正受到美国和国际主流媒体越来越多的批评与质疑；美国某些政客借疫情散布政治病毒的滑稽表演，注定是一场闹剧。

抗疫不力转移视线

“中美两国在应对疫情方面的反差很大，中国设法相当快地控制住疫情，极大程度控制死亡人数；美国的做法却是灾难性的，美国的死亡人数或将达到创纪录水平，国家形象严重受损。”西班牙《起义报》网站发表比利时经济学家马克·旺德皮特的文章称，为转移人们对灾难性政策的关注并平息公众怒火，美国的舆论操控者和政治人物正在瞄准中国。

中国现在有效控制了疫情，同时积极参与国际合作，但美国某些政客炮制的抹黑中国谎言仍层出不穷：新冠病毒系武汉病毒研究所制造、新冠肺炎疫情由武汉病毒研究所意外泄漏造成，中国延误疫情信息发布时机导致疫情扩散蔓延、中国确诊和病亡人数数据不透明……美国某些政客刻意歪曲事实、罔顾科学规律的言论，引发国际舆论质疑。

据法新社报道，白宫虽然暗示病毒起源于武汉的一个实验室，但迄今没有拿出任何证据。

据美国有线电视新闻网报道，美国政府的错误判断导致了美国疫情大暴发，为了转移批评者视线，美国某些政客决定指责中国，借此掩盖应对不力的责任。

《俄罗斯报》刊文称，蓬佩奥接受美国广播公司采访时说的两件事自相矛盾：他先说，美国有“大量证据”表明病毒是武汉实验室制造出来的，而后又说他同意美国国家情报局关于病毒来自大自然的结论。德国情报机构在报告中称，蓬佩奥对中国的指责是“因自身错误而导致的失误”。英国政府也表示，病毒来自实验室的可能性非常小。

索要赔偿缺乏依据

近期，美国某些政客要求中国对新冠肺炎疫情全球大流行负责，提出起诉中国、向中国追责索赔、拒绝偿还中国所持美债等荒谬论调，已引发国际社会的批评和担忧。

美国共和党参议员林赛·格雷厄姆曾在接受美国福克斯新闻频道采访时说，新冠肺炎疫情已是中国暴发的第三次疫情，全世界都应该为疫情向中国索赔，迫使北京“赔大价钱”。

美国有线电视新闻网刊文称，美国政府内部多名消息人士透露，政府迫切希望利用制裁、取消美国负担的债务和制定新贸易政策等各种手段，向中国和其他所有人表明，美国认为中国应该负责。

据德国《亮点》周刊报道，德国联邦议会科学服务部近日发布一份评估美国就疫情向中国索赔经济损失可能性的报告，认为美国政府既缺乏法律依据，也没有实现索赔的可能。德国联邦议员德姆表示，德国联邦议会科学服务部现在确认，美国向中国提出的怪诞索赔要求缺乏任何法律依据。“德国政府有责任坚决抵制华盛顿的狂野西部政策。”

俄新社报道称，白宫称将拒付欠中国的1.1万亿美元债务，这将彻底断送美国预算赤字的弥补渠道。经济学家警告，美国政府任何不履行对华债务的行为都将带来反作用。债务违约将大大动摇投资者对美国政府支付能力及美元资产的信任。

新加坡亚洲新闻台网站刊文称，在当今这样的危机时刻，各国不应相互指责，而应加强国际合作。起诉中国没有法律依据，也不符合那些国家的根本利益，更不是高明的战略手段——世界经济复苏离不开中国，抗击新冠肺炎疫情更离不开中国。

抹黑中国招致反感

英国权威医学期刊《柳叶刀》主编理查德·霍顿表示，世卫组织发布紧急声明后，不作为的是其他会员国，而不是中国。世界应该对中国的及时警告和为遏制疫情所付出的努力表示感谢。让中国赔偿全球疫情大流行造成的经济损失，这种想法是完全荒谬的。

日本《读卖新闻》刊登社论称，美国新冠肺炎感染人数居世界第一，疫情结束遥遥无期。白宫将新冠肺炎疫情与日军偷袭珍珠港和“9·11”事件相比较。传染病不是国家之间的战争，不能使用武力解决，美国政府的相关言论，容易让人忘记病毒是敌人，而倾向于追究他国责任。

美国某些政客频频抹黑中国的行为，已引发越来越多国家的无视和反感。德国《时代》周报网站报道称，在新冠肺炎疫情大流行中，美国在德国失去了威望。克贝尔基金会委托凯度公共事务研究公司进行的民意调查结果显示，73%的德国受访者表示他们对美国的看法比疫情之前差，而对中国产生更正面印象的受访者明显增加，这显示德国人对中美两国的评价发生转变。

美国商业内幕网站刊文称，欧洲正在越来越愿意无视白宫对中欧建立更密切关系的威胁。英国布尔洪德投资银行最近的一份报告显示，欧洲技术市场重新开放后，中国自2018年以来首次在对欧洲科技公司的投资方面赶上美国。随着全球经济下行压力增大，欧洲各国政府、公共机构和企业越来越转向中国寻求支持和投资。

(责编：崔越、燕勐)