制裁成瘾 霸道成性(钟声)

我们奉劝美方，尽快收起制裁成瘾的把戏，尽早收敛霸道成性的做派，摒弃冷战思维和意识形态偏见，立即停止干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远

长期以来，单边制裁可谓美国外交“驰名全球”的招牌。近日，美方故伎重施，以中国全国人大推进涉港国安立法为借口，肆无忌惮地抛出制裁威胁，又上演了一出无视国际关系基本准则的霸凌闹剧。必须严正指出，中国政府和人民决不容许任何势力挑衅中国国家主权、安全、发展利益，无论过去、现在还是将来，任何干涉中国内政的企图都不会得逞。

美方炒作制裁的分贝越高，越暴露出他们背离国际道义的本质。涉港国安立法纯属中国内政，中国推进相关立法合情合理合法，符合包括香港同胞在内的全体中国人民的切身利益。显而易见，美国一些政客不甘心看到香港长期稳定发展，挖空心思罗织各种莫须有的罪名，威胁对香港实施制裁。美方出台措施限制中国留学人员赴美签证，又威胁调查在美上市的中国企业，上述做法严重违背市场竞争原则，完全违背中美两国人民开展友好交流的愿望，必将进一步损害中美经贸关系和两国关系的社会基础。越来越多人质问，美方一向高调标榜的“开放自由”跑到哪里去了？事实证明，美国一些政客的头脑里根本就没有什么国际道义和外交公理，只有“合则用、不合则弃”的市侩心态和卑劣手段。

“手里拿着锤子，看什么都是钉子。”对于美方的制裁把戏，世人早已看清。在处理国际事务时，美方一贯抱着唯我独尊的霸权心态，倚仗本国的某些优势，动辄对他国实施单边制裁，毫无国际规则意识可言，已成为影响正常国际秩序的破坏性因素。美国罗德岛大学教授尼科莱·佩特罗在《美国制裁成瘾》一文中认为，要理解“制裁”在美国外交中的角色，最好的方式是将其理解成一种“上瘾症”。佩特罗不无讽刺意味地指出，当美方看世界的视野仅仅“局限于华盛顿环城公路内”时，制裁就成了一种慰藉，并渐成习惯。

美国一些政客以谎言“塑造外敌”、在国际上拉帮结派搞对抗的危险做法，特别是在处理对华关系时极端亢奋的对抗性言行，已引发大量质疑和批评。许多分析人士一针见血地指出，美国一些政客沉迷于通过打造对中国示强的形象来捞取政治私利。哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯警告，美国右翼当前对中国的指控是“鲁莽且危险的”，可能使世界陷入冲突。美国前驻华大使鲍卡斯将美方近来炮制“中国威胁论”的狂热，与昔日“麦卡锡时代”相提并论——世人评价，上世纪中叶美国政客约瑟夫·麦卡锡将“无比的大胆和某些方面的巧妙撒谎”结合在一起，其欺骗手法“与一般的颠倒黑白有天壤之别”，一度把美国拖入极端仇视与猖獗迫害的噩梦。

“前车覆，后车戒。”美方制裁成瘾，但充其量也就是一种政治“自嗨”，纯属枉费心机。道理不言自明：当今世界，早已不是美国一些政客所想象的、按照零和博弈逻辑运转的样子。国际体系自有规则和公义，今天的世界已经不可能轻易被美国的霸权意志所左右。近年来，美国外交屡屡上演“极限施压”，耍弄种种“退群”“断供”手段，但没有哪个国家和国际组织会真正向美方屈服，反倒是美国的国际信誉和影响力不断被销蚀。此次美方对华威胁制裁，也引发了国际社会正义力量的齐声谴责。俄罗斯外交部长拉夫罗夫直言，涉港国安立法问题完全是中国内部事务，美方扬言就中国全国人大推进涉港国安立法对中方实施制裁，充分暴露了他们的自我优越感和放肆任性，美方此举不利于他们在其他问题上同中方开展有效对话。

在新冠肺炎疫情给各国带来前所未有的公共卫生和经济发展挑战的当下，中美合作对于全球共克时艰的重要性更加凸显，美方理应选择同中方加强抗疫等领域合作，发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系。我们奉劝美方，尽快收起制裁成瘾的把戏，尽早收敛霸道成性的做派，摒弃冷战思维和意识形态偏见，立即停止干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远。

《 人民日报 》（ 2020年06月02日 03 版）

(责编：崔越、燕勐)