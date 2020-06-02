马新高铁延期 两国有意重谈

马来西亚和新加坡政府确认，两国近期拟就连接马来西亚首都吉隆坡和新加坡的高铁项目恢复磋商，把重新启动这一项目的最后期限延长至12月31日。

【双方同意延期】

马来西亚国际贸易及工业部高级部长穆罕默德·阿兹敏·阿里5月31日说，马来西亚和新加坡政府同意近期就马新高铁项目恢复磋商，一致同意把重启这一项目的最后期限延长至今年12月31日。

阿兹敏说，他受马来西亚政府任命，负责与新方讨论马新高铁项目。讨论内容将包括项目在商业和技术层面的一些变化。

马来西亚和新加坡2013年2月宣布马新高铁建设计划，2016年12月签署协议，定下2026年年底前通车的时间表。不过，由于双方对铁路建设诉求不同，两国就线路设计、站点选择等事宜分歧众多，招标日期一拖再拖。

马来西亚前总理马哈蒂尔·穆罕默德领导的反对党阵营“希望联盟”2018年5月赢得国会下议院选举并组建政府。马哈蒂尔就职后一度宣布取消马新高铁项目，而后改变立场、寻求推迟这一项目。

马来西亚和新加坡政府2018年决定搁置高铁项目两年。根据当时的协议，如果不能在今年5月31日之前重启，高铁建设计划将被视为终止。

【新方乐见重谈】

新加坡交通部5月31日回应媒体提问，证实马来西亚政府已经告知新方希望把高铁项目的重启期限延长7个月，新方期待尽快收到马方有关项目变化的正式提议，以便双方重启磋商。

新加坡交通部重申，新马高铁项目是两国互利共赢的项目，将密切两国联系、加强人员往来。

新加坡基础建设统筹部长兼交通部长许文远同一天在社交媒体“脸书”发帖，证实他收到阿兹敏发来的信函，说新方对高铁项目一直“热情、积极”、严格履行相关约定。

许文远说，新马高铁项目将让两国民众受益，推动这一项目的关键是双方保持互信，为实现项目愿景共同努力。

按照设计，马新高铁为双轨道运行，最高时速350公里，建成后从吉隆坡到新加坡只需90分钟。目前两地单程驾车耗时超过4小时。（包雪琳）（新华社专特稿）

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