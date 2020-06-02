意大利单日新增确诊病例降至200例以下

新华社罗马6月1日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门6月1日发布的数据显示，该国当天新增确诊病例178例，累计确诊233197例。单日新增确诊病例为2月27日以来的最低值。

数据显示，该国当天新增死亡病例60例，累计死亡33475例；新增治愈病例848例，累计治愈158355例；现有新冠患者人数比前一天减少708人，降至41367人。现有患者中，34844人在居家隔离，6099人在医院接受普通治疗，424人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少288例和11例。

意大利工业家总联合会当天发布的一份报告显示，今年4月和5月，意大利工业产值分别比去年同期下降44.3%和33.8%；工业订单量分别比去年同期下降29.6%和51.6%。报告说，虽然疫情显著缓解，但疫情导致的国内外需求下降使意大利工业企业损失惨重。

意大利机场行业协会当天在一份报告中说，今年3月至5月，意大利机场客流量比去年同期减少4500万人，超过1万名机场员工申请失业补贴。

罗马斗兽场考古公园和梵蒂冈博物馆当天在采取严格防疫措施的情况下重新向公众开放。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。从5月18日开始，意大利大幅放松疫情管控措施，商店、餐厅、理发馆、博物馆等重新开放，但商家和顾客必须遵守有关安全距离和消毒等方面的规定。从6月3日开始，民众将可以跨地区自由出行。

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