特朗普称将在全国范围部署军队制止骚乱

当地时间6月1日晚，美国总统特朗普在白宫玫瑰园发表声明说，他正在“立即采取行动”，并“动员所有可用的联邦资源”，以制止全美范围内的骚乱和抢劫。他威胁说，如果各州不派遣国民警卫队制止骚乱，他将部署军队。他正在派遣“成千上万的全副武装的士兵和军事人员”以制止骚乱。

特朗普在讲话中说：“我建议每个州长都要在街道上部署足够数量的国民警卫队。我们将结束骚乱和无法无天的行为，今天就结束它。”

特朗普补充说：“我们不能让愤怒的暴民淹没和平抗议者的正义呼声。” 他说：“我希望这种恐怖活动的组织者面临严厉的刑事处罚。”

演讲后，特朗普及其随行人员立即走出白宫，穿过拉斐特广场到达圣约翰大教堂。前一天晚上，该教堂在示威中起火。在他到来之前，警察刚刚使用催泪瓦斯驱散了这里的示威者。

据《华尔街日报》报道，美国纽约、洛杉矶、亚特兰大和明尼阿波利斯都发布或延长了宵禁，以期平息暴力。到1日，有6个州和13个城市宣布进入紧急状态，美国在全国部署了67000名国民警卫队员，创了美国历史之最。

美国司法部高级官员说，司法部长威廉·巴尔指示联邦监狱局派遣防暴队前往迈阿密和华盛顿，华盛顿特区定于周一晚上7点开始实行新的宵禁。（张梦旭）

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