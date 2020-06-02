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独立尸检报告：弗洛伊德死于压迫颈背导致的窒息

2020年06月02日06:53  来源：人民日报客户端
 

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　　美国明尼苏达州非洲裔男子乔治·弗洛伊德家人聘请的律师，当地时间6月1日下午公布了一份独立尸检报告，显示弗洛伊德死于颈部和背部压迫导致的窒息，这种窒息导致脑部血液供应不足。

　　据美国福克斯新闻网报道，弗洛伊德家人聘请了包括法医病理学家迈克尔·巴登博士在内的两名专家进行独立调查。迈克尔·巴登说：“弗洛伊德没有其他健康问题可能导致死亡。”

　　这一调查结果与官方结果不一致。事发地亨内平县检察官对白人警察德雷克·肖万提起的刑事诉状称，亨内平县法医没有发现“支持外伤性窒息的身体检查结果”。诉状中提到的初步尸检结果显示，弗洛伊德生前患有心脏病，体内有潜在的毒素，这些都是可能导致他死亡的原因。亨内平县法医办公室在一份声明中说，当地、州和联邦执法部门正在对弗洛伊德的死因进行调查中。

　　根据亨内平县检察官办公室发布的刑事诉状，德雷克·肖万的膝盖跪在弗洛伊德的脖子上总共8分46秒，在弗洛伊德没有反应后依然保持原有动作2分53秒。

　　新闻多一点

　　美医检官员：弗洛伊德死于被执法人员制服时心肺骤停死亡

　　根据CNN报道，美国明尼苏达州亨内平县的医学检查办公室6月1日发布报告称，乔治·弗洛伊德的死亡原因是“执法人员制服、禁制和压迫颈部并发的心肺骤停（cardiopulmonary arrest）。”进一步的解释是，弗洛伊德“被执法人员制服时，遭遇心肺骤停死亡”。

　　声明说，弗洛伊德有心脏病的迹象，包括“动脉硬化和高血压性心脏病”，以及芬太尼中毒（fentanyl intoxication）和最近使用过甲基苯丙胺（methamphetamine）的迹象。（央视新闻）

(责编：白宇、岳弘彬)
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