新华社香港6月1日电 外交部驻港公署发言人1日表示，美方抹黑“一国两制”和香港高度自治是蓄意歪曲事实。美方威胁制裁吓不倒包括香港同胞在内的中国人民，挡不住中华民族实现伟大复兴的坚定步伐。

发言人表示，香港回归祖国以来，中国政府始终坚持贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，严格按照宪法和基本法办事，港人依法享有前所未有的广泛权利和自由。“一国两制”实践取得了举世公认的成就。

发言人说，香港国安立法合情、合理、合法，是中国的内政和主权，立法目的是弥补香港特区在国家安全法方面的缺失，更好地贯彻“一国两制”，维护香港长期繁荣稳定。美方竭力阻挠破坏香港国安立法，是赤裸裸地干预香港事务、干涉中国内政，是粗暴践踏国际法原则和国际关系基本准则，包括香港同胞在内的中国人民坚决反对，国际社会也越来越看清美方的双重标准和险恶用心。

发言人表示，美方根本没有资格代表香港市民。事实上，香港国安立法得到香港社会主流民意的广泛支持，社会各界纷纷表达对国安立法合法性、必要性、迫切性的高度认同。十三届全国人大三次会议以绝对高票通过有关决定，更展现了包括香港同胞在内14亿中国人民维护国家主权安全、维护香港繁荣稳定和“一国两制”行稳致远的共同心愿和磅礴力量。

发言人强调，香港是中国的香港。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移。

《 人民日报 》（ 2020年06月02日 04 版）

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