人民网>>国际

外交部驻港公署发言人：

美方威胁制裁吓不倒包括香港同胞在内的中国人民

2020年06月02日05:40  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社香港6月1日电  外交部驻港公署发言人1日表示，美方抹黑“一国两制”和香港高度自治是蓄意歪曲事实。美方威胁制裁吓不倒包括香港同胞在内的中国人民，挡不住中华民族实现伟大复兴的坚定步伐。

　　发言人表示，香港回归祖国以来，中国政府始终坚持贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，严格按照宪法和基本法办事，港人依法享有前所未有的广泛权利和自由。“一国两制”实践取得了举世公认的成就。

　　发言人说，香港国安立法合情、合理、合法，是中国的内政和主权，立法目的是弥补香港特区在国家安全法方面的缺失，更好地贯彻“一国两制”，维护香港长期繁荣稳定。美方竭力阻挠破坏香港国安立法，是赤裸裸地干预香港事务、干涉中国内政，是粗暴践踏国际法原则和国际关系基本准则，包括香港同胞在内的中国人民坚决反对，国际社会也越来越看清美方的双重标准和险恶用心。

　　发言人表示，美方根本没有资格代表香港市民。事实上，香港国安立法得到香港社会主流民意的广泛支持，社会各界纷纷表达对国安立法合法性、必要性、迫切性的高度认同。十三届全国人大三次会议以绝对高票通过有关决定，更展现了包括香港同胞在内14亿中国人民维护国家主权安全、维护香港繁荣稳定和“一国两制”行稳致远的共同心愿和磅礴力量。

　　发言人强调，香港是中国的香港。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月02日 04 版）
(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved