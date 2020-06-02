今年是中国全面建成小康社会收官之年，打赢脱贫攻坚战是全面建成小康社会的重中之重。接受本报记者采访的国际人士表示，中国减贫成就举世瞩目，人民生活水平大幅提高，相信中国一定能如期完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。中国减贫经验为全球减贫事业贡献了中国智慧和中国方案。

“实现大规模减贫，是现代经济社会发展领域中的成功典范之一”

党的十八大以来，中国开辟精准扶贫新时代，脱贫攻坚力度之大、规模之广、影响之深，前所未有。今年，中国将实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽、解决区域性整体贫困问题，这将谱写人类减贫历史新篇章。

“中国创造了世界减贫史上的奇迹。”柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒表示：“脱贫是中国全面建成小康社会必须完成的硬任务，也是中国践行包容发展理念的具体行动。”

在联合国粮农组织农村减贫计划管理团队战略计划负责人本杰明·戴维斯看来，中国政府不断加大对贫困人口支持力度，特别注重提升最贫困人口教育水平、改善农村卫生医疗设施等。中国建立了世界上规模最大、覆盖人数最多的社会保障体系，尤其为青年人提供更多职业培训和就业机会。“改革开放40多年，中国实现大规模减贫，是现代经济社会发展领域中的成功典范之一。”

“我多次前往中国西北地区农村考察。当地因地制宜，找到了兼顾经济发展和环境保护的可持续发展道路。这是中国脱贫领域积累的宝贵经验。”匈牙利布达佩斯考维尼斯大学果树系主任卡若利·赫鲁特科表示，在匈中两国专家共同努力下，陕西等地农村引进并培育了一大批林果类经济作物，既创造了经济价值，也改善了当地生态环境。“现在，黄土高原植被得到很大程度恢复，处处绿树成荫。这是中国政府和中国人民创造的奇迹。”

“2019年末，中国农村贫困人口比上年末减少1109万，贫困发生率降至0.6%。中国减贫取得的成果是实实在在的。”俄罗斯阿尔希波夫基金会主席阿尔希波夫多次赴华参观扶贫项目，“在陕西，我看到当地政府为企业和个人提供资金、技术、客户资源等各种支持，帮助发展中草药种植业。在云南，我看到当地政府下大力气支持人民发展鲜花种植业。现在，这些地区的面貌焕然一新。”

“中国在偏远贫困地区实施的脱贫项目，注重加强扶贫同扶志扶智相结合，加强开发式扶贫同保障性扶贫相衔接。”蒙古国国立大学经济学院院长策布勒玛曾到内蒙古、贵州等地考察，“中国正在进行世界上最大规模的减贫工作，在落实联合国减贫目标方面作出了巨大贡献。”

“充分发挥中国特色社会主义制度优势，脱贫攻坚不断取得新进展”

经过努力，中国成功走出一条中国特色扶贫开发道路，形成了中国特色脱贫攻坚制度体系。实践证明，中国精准脱贫方略是符合实际的，充分彰显了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的政治优势。

国际农业发展基金驻华代表马泰奥认为，中国减贫取得显著成就，得益于制定了适合本国国情的发展规划和务实政策，例如加大农村教育和卫生投入，提升农村人口素质和劳动能力；技术人员深入农村田间地头，帮助农民利用科技增产增收等，这些精准扶贫政策，从源头帮助贫困人口劳动致富。“精准扶贫是中国决战决胜脱贫攻坚的有效举措，也为其他发展中国家摆脱贫困提供了重要思路。”

“中国充分发挥中国特色社会主义制度优势，脱贫攻坚不断取得新进展。”巴西里约联邦大学公共政策学教授埃米尔·萨德认为，中国政府实施的一系列扶贫政策具有连贯性、灵活性和可操作性，更好地激发了脱贫攻坚的内生动力。

“经济发展的目标就是改善民生，中国大力完善精准扶贫政策措施，就是将经济发展与民生改善关联起来，让老百姓更有获得感。”谢莫尼勒认为，通过走中国特色社会主义道路，“中国让发展成果更多惠及人民，实现数亿人口脱贫。中国为全球减贫事业作出重要贡献。”

“中国共产党和政府凝心聚力、攻坚克难，确保如期打赢脱贫攻坚战，体现了以人民为中心的发展思想和责任担当。”坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西表示，中国充分发挥制度优势和政治优势，调动社会各方面资源扶贫，采取有针对性、可持续性的扶贫政策，取得举世瞩目的减贫成就。

“中国经验为其他发展中国家提供了有益借鉴”

今年脱贫攻坚任务完成后，中国将提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。

“作为世界上减贫人口最多的国家，中国对全球减贫贡献率超过70%，为全球减贫事业传递信心。”莫西表示，非洲是发展中国家最集中的大陆，中国减贫经验值得非洲国家学习借鉴。中国也在用实际行动帮助非洲国家脱贫，如中国农业专家到非洲传授杂交水稻技术、中国企业在非洲兴建工业园等。

“国际农业发展基金投资中国中西部贫困地区，为当地引进创新和国际经验做法，同时也从这些合作项目中获取新的经验和知识。中国经验为其他发展中国家提供了有益借鉴。”马泰奥表示，减贫是一个世界性难题，中国一直为消除贫困不懈努力，“作为减贫成功范例，中国经验将分享给更多发展中国家，帮助他们实现联合国可持续发展目标”。

“中国减贫成功经验已成为越来越多国家和国际组织的研究样本，例如中国农村电商的发展表明，数字技术可以成为促进减贫和包容发展的工具。”巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万认为，中国为世界提供了切实可行的减贫方案，并通过共建“一带一路”分享给更多沿线国家和地区。

印尼国际战略研究中心中国研究中心主任维罗妮卡认为，中国脱贫攻坚工作注重标本兼治，通过创业扶持、教育培训等措施，帮助贫困民众掌握实际的致富技巧。“中国通过完善社会保障制度、加强教育等措施避免已脱贫人口返贫，为不少国家解决贫困问题提供了启示，也为其他发展中国家实现可持续发展树立了典范。”

（本报北京、曼谷、罗马、华沙、莫斯科、乌兰巴托、约翰内斯堡、里约热内卢、伊斯兰堡、雅加达6月1日电 记者李琰、刘慧、赵益普、孔歌、于洋、屈佩、霍文、吕强、朱东君、丁雪真、徐伟）

《 人民日报 》（ 2020年06月02日 03 版）

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