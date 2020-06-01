新华国际时评：戳穿美国抹黑中国的拙劣把戏

新华社北京6月1日电 题：戳穿美国抹黑中国的拙劣把戏

新华社记者

从“隐瞒疫情”到“损害香港自治和自由”，从“威胁世界贸易”到“盗窃美国技术”，美国政客极尽抹黑中国之能事，企图把中国变成美国诸多问题的“替罪羊”。然而，事实公理站在中国一边，荒唐拙劣的抹黑把戏绝不会得逞。

及时、公开、透明地同国际社会分享疫情信息，自始至终贯穿中国抗疫全过程。数月前美方还公开赞扬中国抗疫行动，表示十分欣赏中国在分享疫情信息上的透明度，如今却肆意诋毁污蔑，态度180度大转弯，无非是想转嫁责任。

美国是当前全球新冠感染人数和死亡人数最多的国家，长时间蓄意淡化疫情、违背科学导致防控不力，才是美国疫情肆虐的根本原因。一些政客沉迷于“自吹”“甩锅”游戏早已广受诟病甚至激起民愤，岂能靠抹黑别人就把自己轻易“洗白”？

美方指责中方涉港国安立法“损害香港自治和自由”，威胁对香港实施所谓“制裁”。须知根据中国宪法和香港基本法，按照国际通行做法，中国有绝对权力补齐香港在国家安全上的短板。中国全国人大就有关香港国安立法作出决定，完全属于中国内政，任何外国无权干涉。正如俄罗斯外长拉夫罗夫所言，美方插手香港事务，充分暴露其“自我优越感和放肆任性”。

再者，美方有何资格谈论所谓自由和人权？白人警察粗暴执法致死黑人引发的怒火正在美国燃烧，“我无法呼吸”的抗议声响彻美国各大城市。从枪支暴力泛滥到网络监控侵犯个人隐私，从强制移民儿童与父母分离到海外军事行动造成无数平民死伤，美方对人权和自由的粗暴践踏世人皆知。

美方妄称中国“威胁世界贸易”，事实是，威胁国际贸易秩序的恰恰是奉行单边主义、保护主义的美方；美方攻击中国的南海相关政策，事实是，一段时间以来，正是美国等一些域外国家在南海兴风作浪，频繁开展军事活动，强化军事存在；美方污蔑中国“盗窃知识产权”，事实是，中国高度重视知识产权保护，2019年已超越美国成为国际专利申请量最多的国家。

事实面前，再多的抹黑也无济于事，再多的“甩锅”不过是自我打脸。

对华大肆抹黑的背后，是冷战思维、霸权思维作祟。一些美国政客逆潮流而动，鼓吹对中国采取全方位施压的强硬政策，不断企图干涉中国内政，挑动对华“新冷战”。针对美方一系列干涉中国内政、损害中方利益的错误言行，中国政府已多次表明严正立场并作出坚决有力回应。

对华大肆抹黑的背后，是为了推卸自己抗疫不力的责任。他们极力污蔑中国乃至世界卫生组织，用谎言掩盖真相，把危机转嫁他人，把民众的怒火引向无辜的他方。英国著名经济学家吉姆·奥尼尔撰文表示，某些美国政客对中国在抗击疫情上的无端指责，目的在于转移国内民众对政府应对疫情不力的批评。

对华大肆抹黑的背后，是为了以反华攫取政治利益。每逢选举，忙于制造反华议题，迎合反华势力，通过树立中国这个“假想敌”来掩盖内部问题，成了某些政客们的“保留曲目”。他们党同伐异，煽动仇恨，以图达到政治目的，获取选举利益。

然而，抹黑中国的把戏绝不会得逞。奉劝美国政客们，尽早摒弃冷战思维和意识形态偏见，停止任何干涉中国内政、损害中方利益的言行；停止“甩锅”推责的把戏，正视自身的问题，保护好本国民众的生命安全，才是当务之急。

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