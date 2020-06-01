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巴西新冠确诊病例破50万 拐点尚难预测

2020年06月01日21:19  来源：新华网
 

新华社圣保罗5月31日电 综述：巴西新冠确诊病例破50万 拐点尚难预测

新华社记者宫若涵

巴西卫生部5月31日发布的疫情数据显示，截至当地时间当日19时，巴西24小时内新增确诊病例16409例，累计确诊514849例；新增死亡病例480例，累计死亡29314例。根据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的数据，巴西目前累计确诊病例数排在全球第二，仅次于美国；死亡人数排在全球第四，位于美国、英国和意大利之后。

此外，巴西还是新冠疫情期间医护人员感染人数最多的国家之一。巴西联邦护理委员会5月底的统计数据显示，目前该国感染的医护人员已达1.75万人，其中161人死亡。

拐点尚难预测

巴西媒体分析称，由于一些地区存在漏报现象，官方数据要低于实际感染数，且27个州和联邦区的疫情处于不同阶段，增加了对疫情拐点的预测难度。

从全国范围来看，目前巴西经济发展较落后的北部和东北部地区疫情形势严峻。确诊病例数排名前十的州里有7个位于这些地区。

针对巴西疫情何时能到拐点的问题，圣保罗埃米利奥·里巴斯医院的专家纳塔纳埃尔·阿迪瓦达纳表示，只有当总体数字稳定下来并呈下降趋势时，才能判断全国疫情是否已过拐点。

“不能认为单日新增死亡数破千就达到上限、不会继续增长了，情况可能变得更糟。在漏报现象比较严重、对疫情监控不到位的地方，形势进一步恶化的可能性也更大。”他说。

圣保罗大学临床医院流行病学家埃瓦尔多·斯坦尼斯劳认为，能否尽快迎来拐点，关键在于提高临床治疗水平、执行严格的隔离政策、加大诊断、监测和对疑似病例的隔离力度。

逐步开始解封

尽管疫情拐点还未可知，但为了挽救经济，巴西多州和联邦区开始陆续放松隔离措施，逐步恢复商业活动。

巴西各州3月16日起采取隔离措施，关闭商业场所，取消大量航班。巴西国家地理统计局近日公布的数据显示，受疫情及隔离措施影响，今年一季度巴西国内生产总值相比2019年第四季度下跌1.5%，是2015年第二季度以来最大的季度跌幅。

巴西经济最发达也是确诊病例最多的圣保罗州6月1日起逐步重启经济活动，全州各地按疫情严重程度逐步放松隔离措施。州首府圣保罗市政府表示考虑到实际情况，将隔离期延长至6月15日，非生活必要场所依然保持关闭，同时从6月1日起开始接受商业部门恢复经济活动的申请，并进行评估。

在疫情第二严重的里约热内卢州，隔离期将延长至6月8日，然后开始逐步解封。在首都巴西利亚联邦区，由于疫情相对较轻，已从5月中旬起逐步恢复商业活动，不过餐厅、酒吧、电影院、健身房等场所尚未开门营业，学校将放在最后恢复运转。东北部的塞阿拉州也将从6月1日起分阶段恢复经济活动。

不过专家提醒，像圣保罗这样疫情严重的州，新增确诊病例数曲线仍呈向上趋势，恢复商业活动存在较高风险，可能导致隔离措施的效果大打折扣，并给医疗卫生系统增加压力。（参与记者：赵焱、陈威华、周星竹）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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