新华社华盛顿5月31日电 （国际观察）美国骚乱愈演愈烈 四大社会顽疾凸显

新华社记者邓仙来 孙丁 徐剑梅

美国明尼苏达州白人警察暴力执法导致非洲裔男子乔治·弗洛伊德死亡，由此引发的抗议示威活动连日来在全美持续蔓延，多地发生骚乱和暴力冲突。

分析人士指出，种族问题、暴力执法问题、贫富差距及社会不公问题、党派相争问题……弗洛伊德事件犹如导火索，点燃了美国民众压抑已久的不满和愤怒，揭开了美国社会多重顽疾。

种族问题根深蒂固

“我不能呼吸”“没有正义就没有和平”“黑人的命也是命”……弗洛伊德之死引发的大规模抗议活动蔓延至华盛顿、纽约、洛杉矶、芝加哥、亚特兰大等全美数十个城市，已经有至少40座城市实施宵禁，首都华盛顿和17个州出动国民警卫队。“美国被火与怒笼罩。”《华盛顿邮报》网站5月31日刊文写道。

在美国，种族歧视一直深深植根于历史与现实之中，少数族裔在各领域遭受全方位的歧视。近年来，美国的种族问题愈演愈烈，反种族歧视愤怒一次次被引爆。

此间公布的一份最新民调显示，61%的受访者认为种族歧视是弗洛伊德之死所反映的突出问题。57%的受访者认为美国种族状况总体较差，45%认为过去10年来种族状况变得更差。

联合国人权事务高级专员巴切莱特发表媒体声明，谴责美国警察暴力执法导致非洲裔男子死亡，呼吁美国当局在调查这一事件时正视种族歧视这一“根深蒂固的问题”，并采取切实措施防止类似事件再次发生。

暴力执法屡见不鲜

弗洛伊德事件暴露出美国执法系统过度和滥用暴力的严重问题。据《华盛顿邮报》统计，自2015年至今，已有超过5000名平民丧生警察枪下，仅去年就有1011人在警察执法过程中被打死。

美国媒体报道，随着此次全美抗议浪潮不断升级，多个城市的警方加大了使用暴力的程度，美国民众拍下警察种种“暴力执法现场”：动用警棍、橡皮子弹对付示威者，甚至旁观者和记者也未能幸免；推倒妇女和老人；警车冲入人群……

《纽约时报》网站5月30日文章披露，涉事警察所在警察局被控暴力执法时日已久，但多年来只有少数几名警察因此被停职或受罚。尽管在美国警察执法致人死亡事件屡屡引发众怒，但追究警察责任十分困难。

社会不公日益严重

美国各地愈演愈烈的骚乱除了反种族歧视、抗议暴力执法外，也反映了民众对贫富差距不断拉大、社会长期存在不平等的严重不满，这成为抗议浪潮的叠加因素。

美国贫富差距问题异常严重。过去30年间，美国最底层50%的家庭财富净增长基本为零，2018年贫富差距创50年来新高，最富有的10%家庭占有美国全部家庭净资产的近75%。美国有3970万贫困人口，每晚至少有50万美国人无家可归；有6500万人因医疗费用过高而放弃治疗。

新冠疫情防控不力使得美国经济陷入停滞，也让美国社会和阶层分化更加鲜明。据美国媒体报道，弗洛伊德被捕前处于失业状态，警方当时逮捕他的理由就是他被控用20美元伪钞消费。美国首次申请失业救济人数累计已超过4100万。缺乏社会保障的底层人群及失业者的愤怒情绪越来越强烈，弗洛伊德之死更加激化了他们的不满情绪。

美国赖斯大学教授道格拉斯·布林克利说：“我们的市民生活可能会开始分崩离析，因为每个人都生活在火药桶里。”

政治撕裂火上浇油

种族问题向来是美国大选的议题之一。发生在大选年的弗洛伊德事件自然成为了美国民主党和共和党博弈的战场。

连日来，白宫方面极力将骚乱责任推向民主党人和极左翼。总统特朗普在推特上公开批评民主党籍州长、市长对平息抗议活动处理不力。美国媒体则报道说，一些骚乱现场疑有白人至上主义者蓄意扩大事态。

民主党资深政治人物利娅·多特里警告说，特朗普一系列推特言论是“有意煽动他的支持者群体，而不是推动团结或缓解紧张局势”。

民主党总统竞选人拜登表示，弗洛伊德之死不是偶发事件，说明美国社会存在“系统性非正义”。拜登还到抗议现场与非洲裔民众交流。非洲裔是民主党的传统票仓。

英国《卫报》网站5月30日文章指出，美国两党人士对此事作出了不同的反应，这些反应表明，未来几个月，关于种族关系以及民主党与共和党关系的政治辩论会将更具分裂性。

美国威斯康星州副州长曼德拉·巴恩斯表示，美国高层政客在弗洛伊德事件中未展现团结，让民众更感沮丧和愤怒。（参与记者：柳丝）

(责编：刘叶婷、杨牧)