国务院港澳办发言人：谎言和恫吓丝毫动摇不了中国人民维护国家安全的决心和意志

新华社北京6月1日电 国务院港澳事务办公室发言人6月1日发表谈话指出，近日美国国务卿蓬佩奥妄称香港不再享有高度自治权，随后美国总统特朗普宣布将对中国及香港特别行政区采取所谓制裁措施。我们对此予以强烈谴责。

发言人表示，美国当局对香港的言论是彻头彻尾的谎言与污蔑。事实是，香港回归祖国后，中央政府坚定不移贯彻“一国两制”和基本法举世公认，香港依法享有高度自治和保持良好法治举世公认。事实是，香港发生“修例风波”以来，“港独”“黑暴”“揽炒”等活动对国家安全已造成现实危害，严重触碰“一国两制”原则底线。事实是，全国人大5月28日就建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制作出决定，目的是防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动，丝毫无损香港的高度自治和广大市民享有的比回归前更广泛的权利和自由，相反，它将使“一国两制”的根基更加牢固。事实是，维护国家安全是所有国家的头等大事，美国在国家安全立法上更是无所不用其极，甚至滥用国家安全打击他国企业，拘捕他国公民。所有的事实不容抹煞，美国当局颠倒黑白的做法只不过是再多一次在世界人民面前留下肆意撒谎的记录。

发言人表示，建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，纯属中国内政，美当局没有任何资格品头论足。相反，对香港今日的严峻局面，美国政客实负有不可推卸的责任。“修例风波”中站在前面实施激进暴力犯罪的是狂妄的黑暴分子，而在他们身后煽风点火、撑腰打气、提供保护的则是那些敌视中国、惧怕中国发展壮大的美国政客。蓬佩奥不加掩饰地称香港的价值在于它是可以影响中国的“自由堡垒”，正道出了蓬佩奥之流企图将香港作为对内地进行渗透、破坏的桥头堡的真实用心。这一切有力地证明了，建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制是多么必要、多么重要、多么紧迫。我们奉劝美国当局，不要老是以“双重标准”对别国内政指手画脚，还是多花点精力防控新冠肺炎疫情以保护美国民众的生命健康，多下点功夫消除种族歧视以应对正席卷全国的抗议浪潮和骚乱吧！

发言人表示，香港特别行政区特殊的经济地位受到基本法的保护和世界各国的承认和尊重。香港回归祖国后，财税独立、贸易自由、自行发行货币、资金自由流动，自由港和单独关税区地位得到维持和巩固，这充分说明香港的高度自治运作良好。美当局声称支持香港高度自治，却又扬言取消对香港贸易的特殊待遇。事实证明，破坏香港高度自治的正是美国这些外部势力。中国人民从来不惧怕恫吓和霸凌，没有什么力量能够动摇我们维护国家安全的决心和意志。香港的前途命运掌握在包括香港同胞在内的14亿中国人民手中。中国政府将坚定不移维护香港安全，支持香港发展，随时准备回击一切破坏香港繁荣稳定的行径。

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