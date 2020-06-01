外交部：美方阻挡中国发展壮大的图谋注定不会得逞 

人民网北京6月1日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持1日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：日前，美国总统特朗普发表讲话，就香港国家安全立法、新冠肺炎疫情、经贸等问题对中国无端指责，宣布启动取消香港特殊待遇政策的程序，终止部分中国学生学者入境美国，调查中国公司在美上市的不同做法等。中方对此有何评论？

赵立坚：美方领导人对中方的种种指责完全罔顾事实，所宣布的措施严重干涉中国内政、破坏中美关系，必将损人害己，中方对此坚决反对。

香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中国全国人大就建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制作出决定，系中国全国人大行使中国宪法赋予的权力，目的是弥补香港特别行政区在国家安全立法方面的缺失，以便更好地贯彻“一国两制”，维护香港长期稳定繁荣，任何外国对此都无权干涉，也不应干涉。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力违法干预香港事务的决心坚定不移。美方对香港国家安全立法横加干涉，完全违背国际法和国际关系基本准则，是注定要失败的。

中美经贸和教育领域合作的本质是互利共赢。一个时期以来，美方泛化国家安全概念，以莫须有的理由恶意打压中国企业，现在又威胁调查在美上市的中国企业，并出台措施限制中国留学人员赴美签证，上述做法严重违背市场竞争原则，完全违背中美两国人民开展友好交流的愿望，必将进一步损害中美经贸关系和两国关系的社会基础。

新冠肺炎疫情是人类面临的共同挑战，各国应当合力应对。当前，国际社会已形成了反对搞病毒污名化、团结抗疫的共识，但美方仍在无端指责中国和世卫组织，企图借此转移美公众视线、掩盖自己抗疫不力的真相。这种做法很不道德，也欺骗不了世人。

中美合则两利，斗则俱伤。中方致力于同美方一道努力，发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系。同时，中方将坚定捍卫自身主权安全发展利益。美方任何损害中方利益的言行都将遭到中方坚决回击，美方阻挡中国发展壮大的图谋注定不会得逞。中方敦促美方立即纠正错误，摒弃冷战零和思维和意识形态偏见，慎重妥善处理有关问题，不要在错误的道路上越走越远。

总台央视记者：美国总统特朗普5月29日举行记者会时称，中国政府的无能导致全世界受苦受难。他说，为何中国不让武汉感染者到中国其他地区去，却容许他们自由地在包括欧美在内的世界各地旅行。中方对此有何回应？

赵立坚：这种说法完全不符合事实，是对中国人民为防控疫情付出巨大努力和牺牲的极不尊重。

新冠肺炎疫情发生以来，中国政府及时采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施，全力遏制疫情扩散蔓延，有效切断了病毒传播链，为维护全球公共卫生安全作出了重大贡献，受到国际社会普遍赞誉。据《科学》杂志研究报告估计，中方采取的措施使中国减少了超过70万的感染者。

事实是最好的回答。中方于1月23日关闭了离开武汉的通道，1月24日至4月8日武汉没有商业航班，也没有列车离汉。这既包括了从武汉到中国其他城市，当然也包括了从武汉到其他国家。美国三大航空公司于1月31日即宣布停飞中美之间直航航班，美国政府2月2日全面禁止中国公民和过去14天到访过中国的外国人入境。不知道何来让感染者“自由旅行”一说？

根据公开报道，加拿大几个大省疫情统计数据显示，病毒系由美国旅行者传入加拿大。法国巴斯德研究所研究发现，在法国当地传播病毒毒株来源不明。俄罗斯输入病例无一例来自中国。澳大利亚卫生部数据显示，从东北亚输入病例所占比重极小。新加坡从中国输入病例不及从其他国家输入的1/10。日本国立传染病研究所表示，3月以后在日本扩散的疫情并非源自中国。

中美两国谁无能、谁应对不力，还是让数字说话吧。美国目前确诊、死亡病例分别超过180万、10万，是中国的约22倍。据《纽约时报》网站5月20日报道，美国哥伦比亚大学的研究显示，美国行动限制措施的延误导致至少3.6万人付出生命：如果美国政府提前一星期实施行动限制措施，能够多挽救3.6万人的生命；而如果美国政府提前两星期就开始实施行动限制措施，美国83%死于新冠肺炎的患者将幸免于难。

当前，美国国内疫情形势仍然十分严重。人命关天，救人要紧。向中国“甩锅”赶不走病毒，更救不了病人。我们奉劝美方那些仍想把病毒标签化、政治化的人，把心思和精力放到抗击国内疫情上。

彭博社记者：第一个问题，你是否认为日益紧张的中美关系会影响中美第一阶段经贸协议的实施？第二个问题，你的同事在推特上回应美国务院发言人时提到了美国的抗议活动。外交部对美国内抗议活动是否有正式评论？

赵立坚：关于第一个问题，中方已经多次表明过立场。

关于第二个问题，我们关注美国因乔治·弗洛伊德之死引发的事态发展。黑人的命也是命，他们的人权也要得到保障。美国少数族裔遭受种族歧视是美国社会痼疾。当前事态再次反映美国国内种族歧视、警察暴力执法等问题的严重性和解决有关问题的紧迫性。希望美国政府采取切实措施，履行其根据《消除一切形式种族歧视国际公约》应承担的义务，维护和保障少数族裔的合法权利。

香港中评社记者：我们注意到，非洲方面对美国白人警察暴力执法导致非洲裔公民死亡事件反应强烈，非盟委员会主席和一些非洲国家政要已通过多种方式公开予以强烈谴责。中方对此有何评论？

赵立坚：非洲国家和人民在种族歧视问题上曾遭遇过惨痛不幸，一直为反对种族歧视与隔离不懈抗争。非盟和非洲国家领导人纷纷就美国当前有关事态发出反对种族歧视的正义呼声，代表了国际社会的普遍共识，希望美方正视并认真倾听。

中方对非洲的正义呼声表示声援和支持，愿同非方一道，坚定反对一切形式的种族歧视行为，以及煽动种族歧视和仇恨的言论。

总台国广记者：我们注意到中国与东盟29日发表了《中国—东盟经贸部长关于抗击新冠肺炎疫情加强自贸合作的联合声明》，决心共同抗击疫情、加强自贸合作。同日，“中国—东盟关系雅加达论坛”2020年首场活动以视频方式在雅加达举行，聚焦“中国—东盟抗疫合作和共同构建人类命运共同体”。在当前形势下，中国和东盟的关系更加紧密、合作也更加强劲。中方对此有何评论？

赵立坚：感谢你的关注。疫情发生以来，中国和东盟国家一直携手抗击疫情，早在今年2月就共同举办了关于新冠肺炎疫情问题特别外长会，发出了地区国家团结抗疫的积极信号，为全球抗疫合作树立了典范。在当前疫情防控常态化背景下，中国和东盟国家又发表《自贸合作联合声明》、举办“中国—东盟关系论坛”。双方在持续加强抗疫合作的同时，秉持团结合作精神，采取致力于维护产业链供应链稳定、促进地区经济社会恢复和发展的积极举措，这充分体现了双方互信与合作的高水平。

当前，世界各国都面临疫情防控和经济复苏的紧迫任务。中方将继续同东盟团结协作，加强“一带一路”倡议与东盟发展规划对接，提升经贸合作和公共卫生合作水平，深化地区经济一体化，打造“健康丝绸之路”，为构建更为紧密的中国—东盟命运共同体注入新动力。

澳门月刊记者：据报道，俄罗斯总统普京5月30日称，俄罗斯延长与美国签署的《新削减战略武器条约》的希望渺茫。中方对此有何评论？

赵立坚：《新削减战略武器条约》作为美俄间仅存的重要双边核裁军安排，延期问题备受国际社会关注。这个问题不仅牵动俄美战略安全关系，也事关全球战略稳定。

作为世界上拥有最大和最先进核武库的国家，美国应切实履行其核裁军特殊责任，积极回应俄罗斯有关延长《新削减进攻性战略武器条约》的呼吁，并进一步削减其庞大的核武库，为其他核武器国家加入多边核裁军谈判创造条件。

新华社记者：据报道，中国赴塔吉克斯坦联合工作组已于5月31日回国，你能否简要介绍工作组在塔工作情况？中方是否准备继续向塔方提供抗疫援助？

赵立坚：谢谢你的问题。中国赴塔吉克斯坦联合工作组由陕西省外事、侨务、医疗、疾控等领域专家组成。工作组在塔吉克斯坦停留8天，到访了杜尚别市、哈特隆州等疫情严重地区，同塔卫生和社会保障部及各地官员举行多次会见，前往杜尚别传染病医院和隔离点实地考察塔防控医疗体系，与各地定点医院交流防控经验和救助措施，为塔方提供预防、诊疗等方面的咨询服务，提供抗疫专业培训，并向塔方赠送了抗疫医疗物资和防治资料。

塔方对中方工作组给予高度评价，认为工作组提出的有关意见和建议对塔方抗疫十分有益。塔吉克斯坦政府和医疗专家对中国政府和人民表示衷心感谢，认为中方提供的抗疫援助体现了两国关系的高水平和中国人民对塔吉克斯坦人民的深厚情谊。

在塔期间，工作组还同中国驻塔使馆密切配合，同在塔华侨华人、中资机构、孔子学院教师和留学生就新冠肺炎防疫知识进行视频交流，发放“爱心健康包”3000人份，送去了祖国的关爱和温暖。

中国和塔吉克斯坦是山水相连的友好邻邦和全面战略伙伴，中方将秉持人类命运共同体理念，继续向塔吉克斯坦抗疫提供力所能及的支持和帮助，协助塔方尽快战胜疫情。

CNN记者：据报道，美官员及相关机构称，外国势力正对当前美国内局势施加影响。美总统国家安全事务助理奥布莱恩称，中国社交媒体上有很多对美国内局势幸灾乐祸的评论，还有人将美局势和香港局势进行比较。一家社交媒体监测机构称，来自中国、俄罗斯和伊朗的社交媒体网络营销账号在评论美国内局势上异常活跃。中方对此有何评论？

赵立坚：奥布莱恩等美官员和美方有关机构说法毫无根据。中方不干涉别国内政。同时，世界人民通过媒体看到了美国正在发生的一切。美国政客们还是管好自己的事情吧。

中方是有是非观念的。我们从来反对一切形式的暴力违法行为。我们也希望，美方应正视国内存在的种族歧视问题。

关于你提到有人将美国抗议示威与香港近期发生的暴力活动相提并论，这两者起因完全不同。在香港“修例风波”中，内外敌对势力肆无忌惮地进行各种分裂国家、颠覆政权、组织实施恐怖活动，这是“港独”和黑色暴力活动，是严重危害国家安全的行为。而美国发生的抗议活动的起因，美国媒体已经报道得非常充分了。

恐怕很多人也想问同样的问题，为什么美方将香港的所谓“港独”和黑色暴力分子美化为“英雄”、“斗士”，而将美国国内抗议种族歧视的民众称之为“暴徒”？为什么美方对香港警察克制文明执法横加指责，却对国内抗议者威胁开枪射击，甚至动用国民警卫队？美方的做法是最典型的“世界驰名双重标准”。这背后反映出的问题是值得人们深思和警惕的。

澎湃新闻记者：中国和新加坡29日发表联合声明表示，双方同意在做好疫情防控前提下，于6月初启动便利两国必要商务和公务人员往来的“快捷通道”。你能否介绍一下具体情况？中方下一步还将与哪些周边国家商讨建立类似的“快捷通道”？

赵立坚：谢谢你的提问。中国和新加坡互为重要合作伙伴，疫情发生以来，两国在各个阶段都密切合作，相互支持帮助。4月初中国外交部副部长罗照辉和新加坡外交部常秘池伟强曾共同主持中新两国应对新冠肺炎疫情首次视频联席会议，讨论疫情防控和两国各领域务实合作，当时双方就表达了适时建立“快捷通道”的共同意愿。经过近两个月的沟通和准备，双方于5月28日举行的第二次视频联席会议上共同宣布，将于6月初启动便利两国必要商务和公务人员往来的“快捷通道”。

中新“快捷通道”是指：双方有需要的商务和公务人员可通过对方负责接待的企业和政府机构提出申请，经主管部门审批同意后，有关人员可按规定申请签证，经离境前健康监测和入境后检疫检测合格，可以缩短入境后的隔离时间，其后按闭环原则全程接受有效管理。

中新“快捷通道”安排是双方在疫情防控常态化背景下恢复交往合作、支持复工复产的重要举措，也是中国同东南亚国家建立的首个“快捷通道”，有利于推动各自国家经济社会发展，也有利于维护地区乃至全球产业链、供应链稳定。中新“快捷通道”第一阶段在中国上海、天津、重庆、江苏、浙江、广东等6省（市）同新加坡之间实施，双方将视情逐步扩大通道适用范围，并探讨逐步恢复两国间商业航班。

目前，中韩“快捷通道”顺利实施，效果良好。中新“快捷通道”实施在即，相信也会达到预期效果。我们也愿继续同各国探讨类似安排，在做好疫情防控的同时致力于恢复必要人员往来，为各自国家复工复产、深化彼此合作提供支持，为地区和世界经济社会的恢复和发展提供助力。

北京日报记者：据报道，印度防长辛格接受采访称，印不会让自己在中印边境冲突中“尊严受到伤害”。印一直明确奉行与邻国保持良好关系的政策，正在努力确保紧张局势不会升级。印中正在进行军事和外交渠道磋商。中方对当前中印边境地区局势及印方表态有何评论？

赵立坚：中方在边界问题上一直认真落实两国领导人达成的重要共识，严格遵守两国签署的有关协定，致力于维护国家领土主权安全，维护中印边境地区的和平与稳定。

目前中印边境地区的局势总体是稳定的、可控的，中印关于边界问题的外交、军事沟通渠道是畅通的。相信双方通过谈判协商，可以妥善解决两国间的问题。

北京青年报记者：美国总统特朗普29日在白宫记者会上称，由于世卫组织拒绝进行美方要求、亟需进行的改革，美将终止与世卫组织的关系。中方对此有何评论？

赵立坚：我也注意到了包括美国盟友在内的许多国家的反应。对美方这种自私自利、逃避责任、破坏国际抗疫合作的行径，国际社会普遍不认同。事实上，一段时期以来，美方“毁约”“退群”成瘾，已经相继退出联合国教科文组织、联合国人权理事会等国际组织，接连退出气候变化《巴黎协定》、《伊核问题全面协议》、《中导条约》、《开放天空条约》等。美方这一最新举动，再次暴露其奉行单边主义和强权政治的真实面目。

正如王毅国务委员近日指出，世卫组织是194个主权国家组成的国际机构，世卫组织不可能只为某一个国家服务，更不应是哪个国家出的钱多，就屈从于哪个国家的意志。疫情当前，任何对世卫组织的打压甚至讹诈，都是对生命的漠视，对人道主义的挑战，对国际抗疫合作的破坏，都不会被国际社会所接受。

中方将继续发挥好一个负责任大国的应有作用，一如既往地支持世卫组织在国际防疫合作中发挥领导作用。中国呼吁国际社会进一步凝聚支持多边主义共识，加大对世卫组织政治支持和资金投入，共同维护全球公共卫生安全。

环球时报记者：美国总统特朗普29日发布公告，称中国政府利用学生获取美敏感技术和知识产权。从6月1日起，持F类和J类签证赴美学习或研究、与中国军方有关联的中国学生或研究人员将被禁止或限制入境。中方对此有何评论？

赵立坚：我上周已经就这个问题作出过回应。美方有关做法是赤裸裸的政治迫害和种族歧视，严重侵害中国在美留学和研究人员合法权益，与美方自我标榜的开放自由理念和美国领导人公开作出的承诺背道而驰，与开展国际人才交流的时代潮流背道而驰，给中美正常人文交流与人员往来带来严重消极影响。我们对此表示强烈谴责、坚决反对。

事实证明，民意不可违，企图搞“脱钩”、甚至发动对华“新冷战”，把中美推向冲突对抗、在中美人民之间制造隔阂的图谋不可能得逞。我们敦促美方立即停止利用各种借口对在美中国留学和研究人员的无端限制和打压，立即撤销这一错误决定，尊重和保障中国在美留学人员的合法权益。

路透社记者：路透社获得的文件披露，部分美共和党众议员计划本周公布一项议案，阻止美国人投资与中国军方有关联的公司。你对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。我们敦促美方有关政客摒弃偏见，真正恪守市场经济原则，停止滥用国家安全理由、将经济问题政治化，停止对中国企业的无理指责和打压，多做有利于中美经贸合作和两国人民福祉的事。

澳门月刊记者：据报道，俄罗斯总统普京邀请中国国家主席习近平赴俄出席纪念卫国战争胜利75周年红场阅兵式。中方能否介绍相关情况？

赵立坚：今年是第二次世界大战胜利75周年，中俄同为二战主要战胜国，为二战胜利作出了重大贡献。中方支持俄方举办纪念卫国战争胜利75周年相关活动，愿继续同俄方及国际社会一道，捍卫二战胜利成果，维护好来之不易的和平。

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赵立坚：今天是国际儿童节。少年儿童是祖国的未来和希望。在此，我谨祝可爱的少年儿童们节日快乐，健康茁壮成长！

(责编：刘叶婷、杨牧)