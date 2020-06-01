“我们的国家病了”——黑人枉死再揭美国种族歧视疮疤

历史总是惊人的相似。

在美利坚的土地上，种族歧视是最不堪回首的黑暗史和烂疮疤。疮疤一次次被撕开，每次都伴随着暴力、冲突、混乱，从未停止、从未根治。

骚乱四起

5月25日，黑人男子乔治·弗洛伊德在明尼苏达州明尼阿波利斯市遭一名执法的白人警察按在地上，用膝盖紧紧压住颈部。他喊“I can't breathe（我喘不上气）”，但警察无动于衷。最终，弗洛伊德送医后死亡。

弗洛伊德的凄惨遭遇激起了无数人的愤怒，大批民众举着“我无法呼吸”“黑人的命也是命”“为弗洛伊德讨还公道”“别国不会发生这种事”等标语，走上街头集会抗议。在疫情重灾区纽约市，抗议者布里安娜·彼得里斯科走上街头。“我们的国家病了”她说，“我们必须站出来。”

从首都华盛顿，到最大城市纽约；从西部洛杉矶，到南部休斯敦，再到北部底特律，像布里安娜一样的美国民众走上街头，抗议黑人遭到粗暴和不公对待。

5月30日，在美国纽约昆斯区，一名女子高举标语抗议警方暴力执法。新华社记者 王迎 摄

5月29日晚，在美国洛杉矶，抗议者在街头游行示威。新华社发

部分抗议活动愈演愈烈，逐渐演变为骚乱。打砸抢烧连绵不绝，场面犹如战争灾难片。

据美国有线电视新闻网的统计，仅在当地时间5月29日晚到5月30日，美国33座城市爆发示威活动，涉及22个州及华盛顿特区。首都华盛顿也已经启动国民警卫队协助警方应对白宫周围爆发的抗议活动。

导火索

有美媒指出，这是2014年纽约白人警察“锁喉”致死黑人男子埃里克·加纳以来，又一起涉警种族主义丑闻。

其实，非裔美国人受到美国警方不公正的粗暴对待已不是第一次。2014年纽约市一名非裔男子加纳被警察勒死，引发“黑人的命也是命”的反对警方暴力运动。据英国广播公司报道，就在今年3月13日，肯塔基州一名女性非裔医务工作者还因美国警方搜查了错误的地址而被开枪击中身亡。

联合国当代形式种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为问题特别报告员曾指出，美国执法当局杀害和残暴虐待非洲裔的情况严重，且很少受追究。相关数据显示，非洲裔美国人更有可能被警察认定为是罪犯，并遭残酷对待。

分析人士指出，白人警察针对黑人暴力执法问题仅是美国社会种族问题的一个缩影，因种族歧视和偏见导致的社会冲突和暴力近年来有愈演愈烈之势。

5月28日，在美国圣保罗市，警察与抗议者发生冲突。新华社/美联

怒火燃烧

“过去两个半月对美国来说，就像一场乌托邦电影的蒙太奇开场——这部电影的主题是一个国家的崩溃。”

《纽约时报》29日刊文直指，在疫情冲击下，美国各地医疗体系不堪重负，累计死亡病例至今已经超过10万；疫情直接导致出现严重的失业潮，自3月份以来，每4个美国工人中就有一个申请失业救济金；等待领取免费食品的汽车大排长队早已成为各地常见现象。

虽然本轮抗议示威活动的直接导火索是警方涉嫌暴力执法，但更大的时代背景不可忽视，那就是美国政府防控疫情不力，美国社会与经济遭遇重创。这其中，有色人种尤其是经济困难的有色人种，受到的冲击更严重。

统计显示，全美新冠肺炎致死病例中非裔占22.4%，明显高于其人口占比的12.5%。据芝加哥市政府统计，尽管非裔不到全市人口三分之一，该市却有超过一半的确诊病例以及72%的新冠相关死亡病例是非裔。有学者认为，这是因为收入不均和获得医疗服务的机会不平等，通常会导致营养不良以及整体健康状况更差，这让少数族裔在疫情中首当其冲。这无疑是种族歧视的后果在美国的真实写照。

目前，美国是全球疫情最严重的国家，新冠肺炎累计确诊病例超过170万，累计死亡病例已超过10万，而这其中大多是老弱、穷人、少数族裔。弗洛伊德之死从另一个角度揭示了美国令人绝望的不平等。

正如《华盛顿邮报》日前刊发的报道所言：“美国的抗疫成了一场国家批准的杀戮……故意牺牲老人、工人、黑人和拉美裔人口。”

可以说，种族歧视带来的问题远不止被警察暴力执法，此次美国新冠疫情的大流行就已暴露美国种族歧视的严重性。在形势日益严峻的疫情之下，弗洛伊德之死，撕开了美国种族问题的伤疤，凸显了美国人权存在的痼疾，点燃了美国人心中压抑已久的熊熊怒火。

5月28日，在美国明尼阿波利斯市，抗议者集会时相互拥抱。新华社/美联

大选之年

种族问题向来是美国大选的议题之一。弗洛伊德之死发生在大选年，更增添了事件的政治色彩。

黑人是美国民主党的主要支持群体。民主党总统竞选人拜登表示，弗洛伊德之死不是偶发事件，说明美国社会存在“系统性非正义”。相比之下，美国总统特朗普的表态充满争议。5月27日，他通过推特账号称弗洛伊德事件“令人伤心”，是场“悲剧”，而在5月28日的一则推文中，他转而谴责抗议者，甚至扬言“只要出现掠夺，就要开枪”，以致推特公司在这则推文旁边注上“美化暴力”的警告。更有民众指出，特朗普一贯对白人抗议活动和黑人抗议活动持双重标准。

中国现代国际关系研究院美国所助理研究员孙成昊认为，在大选背景下，特朗普迎合白人铁杆选民的言行将进一步加深这批选民的种族主义优越感。而他此番“只要出现掠夺，就要开枪”的强硬表态显然无益解决族裔冲突，只会进一步引发民众反感情绪，由此而导致更大程度的社会撕裂。

在中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓晖看来，种族歧视是美国社会顽疾，政客掩耳盗铃、避重就轻是一贯的伎俩。与此同时，在美国大选和疫情蔓延的背景下，这会导致美国社会面临更多不稳定性。正如《纽约时报》警告，民众的失望与焦虑还会继续扩散，因为疫情带来的经济痛苦才刚刚开始。

在美国的社交媒体上，“I can't breathe”上了热搜，俨然是今日美国种族和政治问题的一个黑色指标。可惜再多的怀念和愤怒都不能挽回逝去的生命。

57年前，马丁·路德·金的“我有一个梦想”的呐喊至今仍回荡在人们的耳畔，而此时嘶吼着“I can't breathe”明尼阿波利斯市的黑人们，却依然在种族偏见和歧视阴霾中喘息挣扎，陷入了对美国体制的深深绝望。

对他们而言，昔日“梦想”已遥远，当下现实太冰冷。

5月30日，在美国首都华盛顿国会山附近，一名男子手持标语参加抗议活动。 新华社记者 刘杰 摄

（作者：薛笔犁 部分素材综合自新华社、光明日报等）

(责编：于洋、燕勐)