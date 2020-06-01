综合消息：拉美新冠累计确诊病例超101万 厄瓜多尔感谢中国的抗疫援助

新华社墨西哥城5月31日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：截至5月31日，拉美地区累计新冠确诊病例超过101万例，其中巴西累计确诊病例超过51万例，秘鲁单日新增确诊病例数创纪录。厄瓜多尔对中国提供的抗疫援助深表感谢。

据巴西卫生部5月31日疫情数据，巴西24小时内新增确诊病例16409例，累计确诊514849例；新增死亡病例480例，累计死亡29314例。

秘鲁卫生部数据显示，秘鲁5月31日新增确诊病例8805例，创该国疫情暴发以来单日新增病例数纪录，累计确诊164476例；新增死亡病例135例，累计死亡4506例；新增治愈病例761例，累计治愈67208例。

智利卫生部5月31日数据显示，该国确诊病例数比前一日增加4830例，累计确诊99688例；新增死亡病例57例，累计死亡1054例；累计治愈42727例。

还有一些国家5月31日更新了疫情数据。墨西哥较前一日新增确诊3152例，累计确诊90664例；累计死亡病例9930例。厄瓜多尔新增确诊病例255例，累计确诊39098例；新增死亡病例12例，累计死亡3358例；累计治愈3900例。哥伦比亚累计确诊29383例，累计死亡939例。多米尼加累计确诊17285例，累计死亡502例。阿根廷累计确诊16851例，累计死亡539例。巴拿马累计确诊13463例，累计死亡336例。古巴累计确诊2045例，累计死亡83例。

中国国家开发银行向厄瓜多尔捐赠的18台呼吸机5月30日晚运抵基多国际机场。厄外交部长瓦伦西亚表示，在厄方全力抗击疫情的关键时刻，中国政府、企业和金融机构向厄方提供了大量宝贵支持和援助，厄方对此深表感谢。呼吸机对救治新冠肺炎重症患者至关重要，中国国家开发银行“雪中送炭”，厄方深为感动。厄方愿同中方继续深入开展国际抗疫合作，共同迎接抗疫斗争最终胜利。（执笔记者：李家瑞；参与记者：周星竹、张国英、尹南、吴昊、郝云甫、高春雨、苏津、倪瑞捷、林朝晖）

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