新华社华盛顿5月31日电 新闻分析：美国迈出恢复载人航天能力关键一步

新华社记者谭晶晶

美国航天史上迎来又一历史性时刻。5月31日，载有两名美国宇航员的美国太空探索技术公司“龙”飞船经过约19小时飞行后，成功与国际空间站实现对接。

这是2011年美国航天飞机全部退役以来，首次使用国产火箭和飞船从本土将宇航员送入国际空间站。载人版“龙”飞船成功发射并与空间站对接，揭开了美国商业载人航天时代的帷幕，也标志着美国向恢复载人航天能力、摆脱对俄罗斯飞船依赖迈出了关键一步，为美国未来探索月球和火星的计划打下基础。

美国东部时间5月30日15时22分（北京时间5月31日3时22分），载有两名美国宇航员的“龙”飞船搭乘一枚“猎鹰9”火箭，从佛罗里达州肯尼迪航天中心39A发射台升空。发射大约12分钟后，飞船与火箭顺利分离，继续飞向国际空间站。

美东时间5月31日10时16分（北京时间5月31日22时16分），“龙”飞船与国际空间站自动对接。几个小时后，两名宇航员正式进入空间站，他们将与空间站内宇航员共同开展一系列实验和研究任务。

新加入空间站团队的两名宇航员创造了历史。他们乘坐私营企业建造的飞船进入国际空间站，这在人类历史上尚属首次。两名宇航员将其搭乘的航天史上第一艘商业载人飞船命名为“奋进”号，与美国建造的最后一架航天飞机同名。

出于成本和安全等因素的考虑，美国决定放弃航天飞机项目。2011年7月8日，美国“亚特兰蒂斯”号航天飞机从肯尼迪航天中心最后一次发射升空，这次“谢幕之旅”标志着美国持续30年的航天飞机时代正式终结。

自那以后，美国不得不“仰仗”俄罗斯飞船运送宇航员往返国际空间站。然而，俄罗斯飞船“船票”价格一路飞涨：2011年美国航天飞机退役时，每个座位票价将近4000万美元，目前票价已高达约8600万美元。

“后航天飞机时代”如何将本国宇航员送上太空成为美国航天业的一块“心病”。为改变这一尴尬局面，美国大力发展商业载人航天，鼓励私营企业制造出“安全、可靠、经济”的载人飞船。2014年，美国航天局与太空探索技术公司和波音公司签署了总额68亿美元的合同，希望美国私营企业挑起大梁，使美国早日恢复从本土发射载人飞船的能力。

如今，太空探索技术公司率先实现这一任务的重要里程碑。此次运送美国宇航员前往空间站是该公司成立18年来的首次载人太空任务。公司还成功回收了运载飞船的“猎鹰9”火箭第一级，将美国商业航天运载能力和低成本载人发射的探索又向前推进了一步，也将对全球商业载人航天的发展起到鼓舞和激励作用。

以富有冒险精神著称的太空探索技术公司首席执行官马斯克在发射前的媒体采访中表现得十分感性，他表示：“如果成功了，那是太空探索技术公司和美国航天局团队的功劳；如果失败了，那是我的问题。”

载人版“龙”飞船拥有一系列先进设备，包括自动对接系统、舒适的飞行舱、环境控制和生命支持系统，尤其重要的是其紧急逃生系统——它配置的8台“超级天龙座”发动机，可以为逃逸系统提供动力，在紧急状态下使飞船脱离火箭，供宇航员逃生。

这次载人试飞任务将全面检验“龙”飞船安全运送宇航员往返空间站的能力，包括在轨飞行、与空间站对接和返回地面等各环节的细节。如果任务顺利完成，“龙”飞船有望“锁定”定期运送美国宇航员往返国际空间站的“大单”。

不过，只有宇航员结束任务后安全返回地球，整个载人飞行任务才能被视为圆满完成。“龙”飞船还将面临一系列考验。

(责编：于洋、燕勐)