新华社哈瓦那5月31日电 通讯：美国制裁之下，古巴民众艰难抗疫

新华社记者林朝晖

87岁的古巴老人伊赖达·埃尔南德斯没想到自己在如此高龄还会重新用上那台尘封已久的旧缝纫机。面对突如其来的新冠疫情，为了保护家人，近来她捡起了年轻时的手艺，为家人和邻居制作布口罩。

这位老奶奶家住古巴首都哈瓦那郊区，自从古巴发生新冠疫情以来，她每天都要长时间地在旧缝纫机上忙碌。她接受新华社记者采访时说：“我最初只是想照顾我的孙子和其他家人，但后来，街坊邻居都来向我求助。在新冠疫情这种特殊情况下，我不能拒绝大家。”

上个世纪70年代初，埃尔南德斯在古巴妇女联合会举办的一个社区缝纫学习班上学会了缝纫技术。现在她一边踩着老旧的缝纫机忙活，一边告诉记者：“把三层织物正确放好就能保证自制口罩的质量。我们没有专业医用口罩，这种自制口罩可以作为一种替代品，起到一定保护作用。”

由于美国长期实施的经济、金融封锁和贸易禁运，古巴工业基础薄弱，民众生活困难。虽然古巴政府高度重视医疗卫生事业，建立了完善的医疗体系，但医疗物资供应一直非常紧张。面对新冠疫情的突然来袭，古巴民众无处购买口罩、手套、护目镜、消毒液、酒精等抗疫物资。于是，在政府倡导下，古巴社会掀起了一股家庭自制抗疫物资的热潮。

埃尔南德斯的儿子鲁文·鲁伊斯今年60岁，是位土木工程师，疫情期间，他也在做着同母亲类似的事情——用再生材料制作医用面罩。

鲁文·鲁伊斯告诉新华社记者，他一直喜欢创新，疫情期间他决定利用空闲时间做些对人们有用的事情。他将自己制作的面罩交付给哈瓦那一家医院，尽管这一医院并不收治新冠患者，但在急诊区工作的医生和护士风险仍旧很高。

“因为美国长期对我们进行封锁，我们的抗疫物资非常缺乏，但我们古巴人聪明勤劳，我们总是可以自己想出办法来应对生活的艰难。”鲁文·鲁伊斯不无骄傲地对记者说。

古巴自3月11日确诊首批3例输入性新冠病例以来，截至5月31日共确诊新冠病例2045例，死亡83例。为了应对疫情，哈瓦那酿酒厂也改为突击生产抗菌洗手凝胶。

哈瓦那酿酒厂早在2010年就开始手工生产抗菌洗手凝胶，如今该厂从事这一工作的5名工人已经积累了较为丰富的专业知识。从事这一工作的工人雷纳尔多·霍格拉尔说：“我们每天一大早就开始工作，一直忙到日落时才回家。”

疫情期间，哈瓦那酿酒厂的5位工人每天要手工生产1020升抗菌洗手凝胶。据酿酒厂专家玛格丽塔·拉瓜迪亚介绍，该厂生产的抗菌洗手凝胶符合世界卫生组织标准。不过，由于产量有限，目前他们的产品主要提供给医院和综合诊所。

疫情期间，尽管国际社会发出了强烈呼吁，要求美国政府取消对古巴、委内瑞拉、伊朗等国的制裁，但美国政府不为所动。

美国已对古巴实施近60年的经济、金融封锁和贸易禁运。近年来，制裁措施不断升级。古巴政治评论员阿尼斯利·托雷斯告诉新华社记者：“在医疗用品方面，美国施加的限制非常严格，因为制药公司会遭到美国的勒索，因此，它们宁愿不与古巴做生意。”

古巴国家主席迪亚斯-卡内尔4月1日在社交媒体上表示，美国政府对古巴实施的制裁措施侵犯了古巴民众的人权。

古巴经销医疗用品的恩苏美公司负责人罗兰多·梅德洛斯告诉新华社记者，美国对古巴的封锁在疫情期间阻碍了古巴抗疫物资的国际运输和国际社会对古巴的抗疫物资捐赠。他说：“尽管如此，古巴并不孤单。我们得到了包括中国人民在内的世界许多人民的援助。”

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