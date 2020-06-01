综合消息：美国大规模抗议和骚乱持续 各地强力执法控制局面

5月31日，在美国纽约曼哈顿第五大道，人们高举双手抗议警察暴力执法。新华社记者 王迎 摄

新华社北京6月1日电 综合新华社驻外记者报道：由美国明尼苏达州白人警察执法致非洲裔男子死亡事件引发的抗议和骚乱5月31日仍在全美多地持续。据美国有线电视新闻网统计，全美至少40个城市发布了宵禁令，首都华盛顿和至少15个州已启用国民警卫队。

在华盛顿，抗议者5月30日晚至31日凌晨继续在白宫附近同执法人员对峙。一些抗议者向执法人员投掷矿泉水瓶、石块、烟花、滑板车等，多辆警车被毁。执法人员动用催泪瓦斯清场。白宫附近街区一些办公楼、商店、餐厅的玻璃被砸，不少建筑外墙上被涂鸦。几个街区外的国家广场上，林肯纪念堂、二战纪念碑等地标建筑也遭到涂鸦。31日下午，白宫北侧拉斐特公园旁的道路上又聚集大批抗议者。

5月31日，在美国纽约时报广场，人们抗议警察暴力执法。新华社记者 王迎 摄

在明尼苏达州，州长蒂姆·沃尔兹31日宣布，对抗议发源地明尼阿波利斯市及首府圣保罗市的宵禁令再延长一天。明尼苏达州管教改造局局长保罗·施内尔31日对媒体说，明尼阿波利斯市区30日晚继续出现抗议活动，执法人员逮捕了几十名抗议者。

在旧金山市中心，30日晚举行的示威活动演变成骚乱，多家店铺遭到纵火和抢劫，唐人街也受到波及，直至31日凌晨警察才控制住局面。旧金山市警察局长比尔·斯科特31日在新闻发布会上说，骚乱造成的损失非常严重。旧金山市长伦敦·布里德31日上午宣布，将宵禁无限期延长，直至紧急状态结束或另行通告。加利福尼亚州政府将向旧金山增援200名执法人员，帮助实施宵禁。

5月31日，在美国纽约时报广场，人们抗议警察暴力执法。新华社记者 王迎 摄

加利福尼亚州政府30日晚宣布洛杉矶县进入紧急状态，大约1000名国民警卫队队员连夜进入当地主要骚乱地区。31日，洛杉矶县的洛杉矶市和圣莫尼卡市仍不断发生抢劫店铺事件，同时有上千人继续在这两座城市举行抗议活动。洛杉矶县政府31日下午宣布，将从当晚6时起至次日晨6时在全县实施宵禁。

在纽约市，抗议活动已持续4天。31日，数以千计抗议者走上街头，傍晚时分汇集至曼哈顿时报广场和布鲁克林区的巴克莱中心外，活动尚处于和平状态。纽约市前几日的暴力抗议活动主要集中在布鲁克林区，抗议者向警察投掷水瓶、石块、燃烧弹，数十辆警车被放火或损毁。截至目前，纽约市有约700人在抗议活动中被捕，数十名警察受伤。

5月31日，在美国纽约时报广场，人们抗议警察暴力执法。新华社记者 王迎 摄

在芝加哥市的游行示威已持续多日，30日出现暴力活动，当天发生6起枪击事件，造成1人死亡，市区沿街不少商户遭抢，警车被推翻，警方已逮捕240人。芝加哥市长洛丽·莱特富特31日宣布，将限制人员进入芝加哥市中心，进出城区的火车、公共汽车也全部停运。应芝加哥市长请求，伊利诺伊州州长将部署375名国民警卫队员协助关闭街道。伊利诺伊州警关闭了进入芝加哥城区的主要高速公路入口。

得克萨斯州州长格雷格·阿伯特31日宣布该州进入“灾难状态”。州长办公室发布消息说，州长已将上千名国民警卫队队员和数千名士兵派往该州各大城市。在得克萨斯州首府奥斯汀，抗议活动31日下午仍在继续。示威者聚集在市中心州政府大楼附近，游行活动大体平静。达拉斯市在周末连续两天抗议活动中出现暴力行为后，该市警察局31日宣布，该市从当晚实施宵禁，将持续数天。

路易斯安那州、阿肯色州、俄克拉荷马州多地当天也举行了游行活动，游行未出现大规模暴力行为，但一些道路因游行队伍临时中断。（参与记者：孙丁、徐剑梅、邓仙来、吴晓凌、长远、徐静、高路、黄恒）

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