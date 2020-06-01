新华社东京6月1日电 通讯：光景宛如昨——日本摄影师镜头下中国儿童的“时代映像”

新华社记者梁赛玉

“回忆儿时，家居嬉戏，光景宛如昨。”这是音乐、美术教育家弘一大师李叔同作词的童谣《忆儿时》里的句子，也是日本摄影师秋山亮二即将出版的《你好小朋友》续集《光景宛如昨》题目的出处。

上世纪80年代初，秋山亮二前后五次来到中国，用他的禄来相机拍摄了近8000张中国儿童的笑脸，其中116张照片集结在《你好小朋友》中，并在中日两国出版。

去年的“六一”儿童节，《你好小朋友》在中国再版。一张张洋溢着勃勃生机的中国孩童面庞和一幕幕让人莞尔的童年往事，带着上世纪80年代的旧日气息打动无数国人的心，也让这名78岁的日本摄影师为中国读者所熟知。

今年的“六一”，《你好小朋友》的续集《光景宛如昨》将正式出版，作品集结了122张从未公开的照片，记录了上世纪80年代的中国孩子如何笑、如何哭、如何阅读、如何生活和如何长大。

戴着小红花、扎着羊角辫的红裙女孩儿们，骑着“28大杠”上街的男孩儿们，印着“大庆油田”招贴画的洋铁皮暖水壶，街头挎着竹筐在供销社前排队的人群……这是当时秋山眼中的“中国映像”。

“出版续集《光景宛如昨》，一方面是应出版社青艸（同‘草’）堂的邀请，另一方面，这些过去的底片一直在等待着我去发现。如果说《你好小朋友》代表着中国的一个侧面，那这本书能让人们看到一名日本摄影师眼中更为立体的中国。”秋山在给记者的信中写道。由于疫情关系，这位不使用网络的日本老人选择用信件的方式接受采访。

去年6月1日，秋山亮二和女儿应邀在上海、杭州和成都等多个城市参加了一系列《你好小朋友》签售会和相关展览开幕活动。那是他时隔近40年后再度回到中国，也让他与摄影集中的主人公们再次相遇。书中的3个内蒙古女孩特意赶往会场与秋山重聚。她们告诉秋山，小时候家里条件不好，除了这张照片外，再没有童年时期的照片了，三姐妹视这张照片为她们一生中最珍贵的东西。对秋山来说，这是极有意义的事情。

“拍照的人虽然是我，但当我拍完出版后，这本摄影集就像一个小孩，他自己落地，自己成长，他自己在走自己的路。如今对我来说，就好像这个孩子突然长大了，回来看我那样的感觉。我有些惊讶又惊喜，这个孩子突然就成为一个很棒的大人了。”秋山在信中写道。

在新的摄影集里，秋山特意挑选了一组照片构成名为“寸草春晖”的版块，记录下中国家长们陪伴孩子的身影：孙儿在自行车后座睡着了，爷爷小心翼翼地搂着他的脖子；穿着肚兜的南方小娃娃，牵着妈妈的手过石桥；从搪瓷碗盛的大碗饭中，妈妈一小口一小口给孩子喂饭……“中国父母爱护孩子的肢体语言洋溢在许多照片里，或许也传递出第一代独生子女备受呵护的生长环境。”

“时隔38年首度公开的彩色照片，因缘于孩子，而记录着广袤中国在巨变之中的社会形态，它们现在已被拂去灰尘，献给你和你的时代。”出版社青艸堂在编后记里如是写道。

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