综合消息：多国媒体和专家认为非洲裔男子之死暴露美国多重社会问题

新华社北京6月1日电 综合新华社驻外记者报道：美国明尼苏达州白人警察日前涉嫌执法不当导致非洲裔男子乔治·弗洛伊德死亡，由此引发的大规模抗议和骚乱在全美多地持续升级。多国主流媒体和专家学者表示，这一事件暴露出美国存在种族歧视、人权双标、社会不公、底层民众不满等多重社会问题。

澳大利亚主流媒体《澳大利亚人报》5月31日发表题为《火焰中的美国梦》的文章说，在弗洛伊德遇害前，美国已快要“爆炸”。新冠疫情下，美国大约4000万人失业、超过10万人丧生，这样的“双重悲剧”已让美国变成一个“情绪激动的火种箱”。

文章说，如今席卷美国的抗议活动“正在演变成比弗洛伊德死亡、警察暴力和种族主义更广泛的事。它们还包含了这个受到病毒大流行打击的国家里许多人的不满，而这个国家仍被政治、种族和财富深深地割裂开来”。

希腊伯罗奔尼撒大学政治学与国际关系学系副教授索蒂里斯·鲁索斯在社交媒体上评论说，这不仅关乎警察暴力执法和种族主义态度，还关乎种族主义背景下巨大的社会不公。

美国智库布鲁金斯学会5月28日在网站发表题为《弗洛伊德之死显示政策暴力贬低黑人生命价值》的文章，指出导致警察暴力执法致非洲裔男子窒息死亡的种族主义态度，与把非洲裔群体排除在就业和投资机会之外的态度一样。文章说，明尼阿波利斯市近年部分行业经济实现增长，但并未充分惠及当地非洲裔和拉丁裔群体。

菲律宾政治分析师马里奥·帕西翁在5月31日刊载于《马尼拉时报》的专栏文章中指出，美国示威者面临的是大批警察的橡胶子弹和实质上的死亡威胁。“美国对自己人是这样，对世界上其他国家又何尝不是如此？只要美国说谁有罪，即便没有任何证据，美国也会横加干涉。”

土耳其哈切特佩大学政治学系副教授穆拉特·恩索伊认为，新冠疫情在美国暴发时，美国的非洲裔和拉丁裔群体遭遇最沉重打击。而此次美国骚乱的起因是一名非洲裔美国人在警察执法中遇害。这两件事都说明了美国的种族隔离和种族分化在现实中仍然存在。

恩索伊说，美国总标榜自己是“自由的灯塔”，然而事实并非如此。骚乱和抗疫不力都破坏了美国的国际声望。

克罗地亚《伊斯特里亚之声报》主编罗伯特·弗兰克说，弗洛伊德之死及其后续影响暴露了美国在人权问题上的双重标准。非洲裔美国人长期以来一直是警察暴力的受害者，警察队伍中的施暴者并未受到应有制裁。同时，美国政府仍不断指控别国侵犯人权，这十分虚伪。

阿富汗《革新报》总编辑达德·阿纳比说，美国警察暴力执法造成非洲裔男子死亡以及由此引发的一系列抗议活动暴露出美国种族歧视的严重性，凸显美国在人权问题上的双重标准。“（白人）警察暴力执法造成非洲裔男子死亡的事实证明，公正与平等并未在美国得到真正实施。”

巴基斯坦政治分析家阿斯拉姆·汗说，弗洛伊德之死是一个悲剧，但这样的悲剧不是第一次了。抗议最初是和平的，但政府高层对非洲裔美国人的偏见让抗议演变成了暴力。（参与记者：岳东兴、于帅帅、郑昕、袁梦晨、施洋、高磊、刘天、巴蒂、陈鑫、邹德路）

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