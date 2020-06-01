非洲新冠确诊病例数超14万

新华社哈拉雷6月1日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心5月31日发布的新冠疫情数据显示，非洲累计确诊病例达142289例，死亡4084例，治愈59864例。

南非是非洲疫情最严重的国家，该国当天报告新增确诊病例1716例，累计确诊32683例；新增死亡病例40例，累计死亡683例；累计治愈16809例。

由于疫情防控趋于常态化等原因，多个非洲国家不再每天报告新增病例。除南非外，当天报告新增病例较多的撒哈拉以南非洲国家还有：加纳新增194例、塞内加尔新增110例、几内亚新增65例、毛里塔尼亚新增47例、科特迪瓦新增34例。

多国开始放松防疫相关限制措施。南非、赞比亚、津巴布韦等国6月1日开始陆续复课，首先复课的是毕业班学生，然后是其他年级学生。坦桑尼亚6月1日起恢复体育赛事，但观众数量不可超过比赛场地可容纳人数的一半、观众入场前洗手、观看比赛过程中需佩戴口罩并全程保持社交距离。

中国驻马拉维使馆近日向当地中国公民发放抗疫“健康包”。驻马拉维大使刘洪洋表示，使馆从国内筹措了中药、口罩、消毒纸巾和药皂等，以“健康包”的形式通过各华侨商会发放给在马侨胞。使馆将坚定不移地同侨胞站在一起、共克时艰，竭尽全力为侨胞应对疫情提供支持。（执笔记者：张玉亮；参与记者：张改萍、吴长伟、邢建桥、许正、杨孟曦、聂祖国、李斯博、高竹、赵宇鹏、荆晶、肖玖阳、郑扬子）

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