人民网>>国际

非洲新冠确诊病例数超14万

2020年06月01日13:29  来源：新华网
 

　　新华社哈拉雷6月1日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心5月31日发布的新冠疫情数据显示，非洲累计确诊病例达142289例，死亡4084例，治愈59864例。

　　南非是非洲疫情最严重的国家，该国当天报告新增确诊病例1716例，累计确诊32683例；新增死亡病例40例，累计死亡683例；累计治愈16809例。

　　由于疫情防控趋于常态化等原因，多个非洲国家不再每天报告新增病例。除南非外，当天报告新增病例较多的撒哈拉以南非洲国家还有：加纳新增194例、塞内加尔新增110例、几内亚新增65例、毛里塔尼亚新增47例、科特迪瓦新增34例。

　　多国开始放松防疫相关限制措施。南非、赞比亚、津巴布韦等国6月1日开始陆续复课，首先复课的是毕业班学生，然后是其他年级学生。坦桑尼亚6月1日起恢复体育赛事，但观众数量不可超过比赛场地可容纳人数的一半、观众入场前洗手、观看比赛过程中需佩戴口罩并全程保持社交距离。

　　中国驻马拉维使馆近日向当地中国公民发放抗疫“健康包”。驻马拉维大使刘洪洋表示，使馆从国内筹措了中药、口罩、消毒纸巾和药皂等，以“健康包”的形式通过各华侨商会发放给在马侨胞。使馆将坚定不移地同侨胞站在一起、共克时艰，竭尽全力为侨胞应对疫情提供支持。（执笔记者：张玉亮；参与记者：张改萍、吴长伟、邢建桥、许正、杨孟曦、聂祖国、李斯博、高竹、赵宇鹏、荆晶、肖玖阳、郑扬子）

(责编：于洋、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved