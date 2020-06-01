以色列宣布大幅扩大新冠病毒检测范围

新华社耶路撒冷5月31日电（记者陈文仙 尚昊）以色列卫生部长尤利·埃德尔斯坦5月31日宣布，以色列将大幅扩大新冠病毒的检测范围，包括未出现新冠病毒症状的人员。

埃德尔斯坦在当天举行的新闻发布会上表示，每名确诊患者的所有家庭成员，即使没有症状都需立即接受检测；只要与来自学校、养老院等地方的确诊患者有过密切接触的人，即使没有症状也需接受检测。

埃德尔斯坦还表示，与确诊患者有过密切接触的人和从国外回来的人必须进行14天的隔离，这一隔离政策不会改变。

据以色列媒体报道，截至5月31日晚，位于耶路撒冷的一所中学已有160名学生和工作人员感染新冠病毒。目前，该中学的所有学生和工作人员都处于隔离状态。

报道还说，当天以色列开始进行第一批新冠病毒抗体检测，并将快速扩大抗体检测数量。

以色列总理内塔尼亚胡当天在内阁例行会议上警告说，最近几天确诊病例急剧增加，如果这一趋势持续未减，政府将在未来几天内考虑实施新的限制措施。

以色列卫生部5月31日晚发布的新冠疫情数据显示，该国新增确诊病例59例，累计确诊17071例；新增死亡病例1例，累计死亡285例；累计治愈14792例。

数据显示，最近一周以色列每日新增确诊病例数出现反弹。

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