人民网>>国际

泰国新增1例新冠肺炎确诊病例 累计确诊3082例

2020年06月01日13:21  来源：人民网-国际频道
 

人民网曼谷6月1日电（记者 孙广勇）当地时间6月1日，泰国新冠肺炎疫情应对管理中心在例行发布会上透露，泰国新增1例新冠肺炎确诊病例。目前，泰国累计确诊病例3082例。其中57例死亡，2965例治愈，60例正留院治疗。曼谷地区的病例数量约占一半，全国77个府有68个府出现确诊病例。泰国至今共计检测约40万人。

泰国3月26日宣布进入紧急状态，自4月3日起实行全国宵禁，晚上22：00-凌晨04：00所有民众必须待在家中，除非是必要人员可以出行，比如医务人员、运送物资等。实施宵禁后取得一定效果，单日新增确诊病例由此前的上百例下降为约5例。

泰国新冠肺炎疫情管理应对中心将《紧急状态法》的执行时间延长至6月30日。露天市场、运动场、餐厅5月3日起允许开业，5月17日开放商场、会议场所等，6月1日开放电影院、运动场等更多的商业活动，但必须采取卫生措施，防范疫情传播。

目前，每天有约500位泰国公民从国外返回，也对防疫造成压力。为了防止境外输入病例增长，泰国宣布从4月4日起至6月30日暂时禁止所有国家的客运航班入境泰国，同时继续关闭所有边境口岸，只允许经批准的泰国公民回国，回国后必须无条件接受集中隔离14天。

(责编：张信凤、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved