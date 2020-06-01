驻欧盟使团团长：中国对欧洲“三个支持”政策在大国中绝无仅有

人民网布鲁塞尔5月31日电（记者 张朋辉）日前，驻欧盟使团团长张明大使接受《南华早报》记者Keegan Elmer采访，就当前中欧关系中的诸多热点话题回答了记者提问。就中国对欧政策，张明表示，中国对欧政策秉持“三个支持”，欧洲一体化发展符合我们的利益，中欧关系深入发展符合双方利益。有关内容如下：

记者问，受疫情等因素影响，欧盟从南到北，“疑欧浪潮”在加剧。意大利“五星运动”的重要人物上月表示，将把意中良好关系带到同欧盟的谈判桌上当筹码。这是否会损害“五星运动”等政党同中国的关系？“疑欧力量”的崛起对中国及中欧关系意味着什么？

张明大使表示，两周前，欧盟刚刚庆祝“舒曼宣言”发表70周年。欧盟的诞生和发展无疑是一个历史性创举，也带动了各大洲的一体化进程。欧洲一体化进程既有顺风也有逆风，曾有力前行，也有过磕磕绊绊和困难挑战，这都是很正常的，我们的生活本来就是这样的。中国人的哲学是危中有机，遇到困难和挑战，不能怨天尤人，要努力创造机会。欧洲也一样，面对数次危机，欧盟都能一一化解，实现自身发展。比如英国脱欧——在去年的欧洲议会选举中，高投票率创下记录，这正是在英国脱欧的背景下取得的。对这次疫情，我也在布鲁塞尔进行观察。虽然欧盟在初期遭遇一些困难、慌乱，但总体上处理得很好，把握得很聪明，为欧洲一体化和欧盟自身发展创造了机会，欧盟也展现出特有的韧性。

中国始终秉持和平共处五项原则，不干涉别国内政，这是中国外交政策奉行的基本原则。中国对欧政策秉持“三个支持”，支持欧洲一体化进程，支持欧盟团结自强，支持一个稳定繁荣的欧洲在国际舞台上发挥更大作用。这一政策已经坚持了很多年，在世界大国中，恐怕没有第二个国家明确提出这三个支持，而且持之以恒、一以贯之。因为我们一向认为，欧洲一体化发展符合我们的利益，中欧关系深入发展符合双方利益。中方也将发展同欧盟及成员国关系视为有机整体，相辅相成、并行不悖。中方愿与一切致力于中欧关系发展的力量开展对话、交流与合作，认为这有利于加强相互之间的了解，也有益于欧盟的和平稳定与发展。这种合作与意识形态或地缘政治无关，不应被政治化。

中欧建交45年来，无论形势发生什么样的变化，合作共赢始终是中欧关系的主基调。这一点今后也不会改变。当然我也听到一些说法，比如指责中国有“地缘政治图谋”，或是“分裂欧洲”等等。我对此不以为然，这不过是些主观臆测罢了。中国没有意图、动机或者能力去分裂欧洲。更何况，分裂欧洲并不符合中国的利益。

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