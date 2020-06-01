埃及社会主义党总书记：中国的稳定发展给多国带来红利

图为叙利亚外交部

人民网开罗6月1日电（记者周輖）“在中国共产党的领导下，中国取得了飞速的发展和进步，也极大提高了中国人民的生活水平。”埃及社会主义党总书记艾哈迈德·沙班日前接受人民网记者采访时说。

沙班表示，自己从几十年前便开始关注中国的发展变迁，家中至今仍然保留着许多介绍当时中国情况的阿拉伯语旧书籍。最近几年，沙班则是每年都会访问一次中国，亲眼见证中国的新面貌新发展。“中国人民在各个领域取得成功的经历，特别是中国年轻人在拼搏努力下实现卓越成就的故事让我感到振奋和惊叹。”

谈到刚刚结束的中国两会，沙班指出，中国通过两会评估过去的发展，直面当下的问题与挑战，给未来发展制定规划，并朝着定下的目标不懈奋斗。目前中国已经基本控制住疫情，两会的成功召开为社会和经济重回正轨提供助力。“今年是中国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，尽管受到疫情影响，但我对中国兑现这一诺言依然充满信心。”

“埃中友好关系让两国人民受益。”5月30日是中埃建交64周年纪念日，两国近期正在线上举办一系列的庆祝活动。沙班指出，埃及是第一个同新中国建交的阿拉伯和非洲国家，两国之间的友谊悠久且深厚。“从政府到人民，埃及和中国始终在互相尊重和信任的的基础上保持密切联系。我为两国间高水平的友好关系感到高兴。”沙班表示，疫情下埃中之间相互的支持便是两国友好的真实写照，目前中国已经向包括埃及在内的多国提供了多批防疫物资，同时通过各种形式分享防疫抗疫的经验，“埃及人民对中国提供的支持和帮助表示衷心感谢，相信我们共同携手一定会战胜疫情。”

“中国的稳定与发展给世界多国发展带来红利。中国提出的‘一带一路’倡议为两国深化合作和实现互利共赢提供有力支持。”沙班表示，埃及地理位置优越，具有很大的发展潜力，结合中国的政策、技术、资金等优势，埃中未来的合作大有可为，“希望两国能在工业发展、环境保护、科学研究等领域不断拓展合作。此外中国的减贫经验也值得借鉴和学习。”

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