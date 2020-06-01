驻德班总领事致函《水星报》批驳污名化和指责中国文章

人民网约翰内斯堡5月28日（记者 李滢嫣）28日，南非《水星报》刊登驻德班总领事费明星信函（该报加注标题《我们最好防范错误信息，停止将世界问题归咎中国》），反击该报26日刊载的一篇污名化中国文章。

信函译文如下:

读到贵报2020年5月26日刊登的祖鲁兰大学Dev Tewari教授文章（该文刊登在周二《水星报》祖鲁兰大学付费广告版面），我深感震惊和愤怒。

文章污名化中国和中国人民，歪曲历史和事实，与世界卫生组织原则和全球化趋势背道而驰，应予以谴责。

文章违背世界卫生组织的原则。世界卫生组织的指导方针清晰明确: 将一种特定的疾病与特定的地方联系起来会导致歧视和污名化。2月11日，世界卫生组织建议在提到新型冠状病毒时使用COVID-19这个名字。这是全球共识，不容挑衅。

文章歪曲历史和事实。病毒来源追踪是一个严肃而复杂的科学问题，应由科学家和医学专家研究决定。就历史上的黑死病、H1N1等疾病指责中国毫无根据、不知廉耻。中国从未如文章所称提倡野生动物养殖。恰恰相反，为消除野生动物向人类传播病毒的威胁，中国禁止野生动物非法贸易，严惩违法分子。

中国首先向世界卫生组织报告新冠病毒，但这并不意味着病毒源于中国。瑞典公共卫生局首席流行病学家表示，瑞典很可能早在2019年11月就有个别冠状病毒病例。美国新泽西州贝尔维尔市市长也承认他去年11月感染了新冠病毒。

文章无视中国对全球抗击疫情的巨大贡献和我们两国的密切关系。

截至5月中，中国已向近150个国家和4个国际组织运送医疗用品，以满足他们的迫切需要。中国与来自170多个国家的卫生专家举行了视频会议，毫无保留地分享其经证实的诊断、治疗和控制方案。中国向24个国家派出26个专家小组，及时提供信息和现场指导。

夸纳省华人社区一直在向当地医院和有需要的兄弟姐妹提供捐赠的口罩、食品包等。

文章关于“西方需要重新考虑与中国的贸易战略”说法是危险的。在全球化时代，各国利益紧密交织。所谓的“转移”或“脱钩”理论要么是不负责任，要么是别有用心。文章显然误读了“西方”（国家）。

我们正面临一场战争。这是一场人类与病毒之战，科学与偏见之战，指责与抹黑无助任何人或任何国家。让我们团结起来共同抗疫，将病毒和有关病毒的错误信息一网打尽。

(责编：张信凤、燕勐)